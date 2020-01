Exclusief voor abonnees

PORTRET. Afscheid van een icoon: Kobe Bryant had alles én kon alles

Vijfvoudig NBA-kampioen Kobe Bryant komt om in helikoptercrash

VALERIE HARDIE

26 januari 2020

21u06

De NBA en de sportwereld zijn in diepe rouw. Gisteren moesten ze een legende op veel te jonge leeftijd afstaan. Kobe Bryant was pas 41 en nog maar drie jaar op basketbalpensioen. Hij was zo’n speler die ­alles kon en alles had. Flair, ­charisma, succes. Een golden boy.