POLL: wie wordt Sportman/Sportvrouw van het Jaar?

Komende zaterdag worden in de Docks Dome Event Hall in Brussel de Sportman en de Sportvrouw van het Jaar bekend gemaakt. Bij de mannen zijn Kevin De Bruyne, David Goffin en Greg Van Avermaet de kanshebbers, bij de vrouwen zijn Nina Derwael, Emma Meesseman en Nafi Thiam nog in de running voor de oppergaai. Maar wie mag er voor u winnen? Laat uw stem gelden in onze polls!

Poll Wie wordt Sportman van het Jaar? Kevin De Bruyne

David Goffin

Greg Van Avermaet Kevin De Bruyne 17%

David Goffin 65%

Greg Van Avermaet 18%

Poll Wie wordt Sportvrouw van het jaar? Nina Derwael

Emma Meesseman

Nafi Thiam Nina Derwael 17%

Emma Meesseman 3%

Nafi Thiam 80%