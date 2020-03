POLL. Hoe moet het nu verder met de Belgische competitie? En wat met de Vlaamse klassiekers? Laat hier uw mening horen





15 maart 2020

13u43 20 Coronacrisis in sportwereld Het coronavirus houdt de sportwereld in een wurggreep. Voetbal over heel Europa ligt stil, voorjaarskoersen werden afgelast. Nu luidt de vraag: hoe moeten al die sportevenementen precies worden ingehaald? Moéten ze wel worden ingehaald? Laat uw mening horen in onderstaande polls.

Hoe moet de Belgische competitie afgewerkt worden?

De Pro League wilde de slotspeeldag van de reguliere competitie aanvankelijk achter gesloten laten doorgaan, maar werd overruled door de overheid. Die verbood alle sportieve activiteiten tot 3 april, wanneer normaal gezien de play-offs van start gingen. Er werden de voorbije dagen meerdere oplossingen voorgesteld om de Belgische competitie dit seizoen tot een goed einde te brengen. Wat is volgens u de beste optie?

Wat moet er gebeuren met het EK voetbal?

Moeten de Rode Duivels nog wat meer geduld uitoefenen? Door de (tijdelijke) stopzetting van quasi alle competities in Europa is de kans groot dat het EK moet verplaatst worden. Daarover komt dinsdag in principe een beslissing, maar wat vindt u de beste oplossing?

Wat moet er gebeuren met de afgelaste voorjaarskoersen?

Geen Strade Bianche of Milaan-Sanremo in Italië. In ons land werden alle voorjaarskoersen tot 3 april afgelast. De E3 BinckBank Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen,... En ook de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix komen in gevaar, zo meldden de organisatoren. Zouden alle voorjaarsklassiekers opnieuw moeten gereden worden in het najaar? Of enkel de monumenten?

Zal u na de opschortingsperiode minder naar drukke sportevents gaan?

Een uitverkocht voetbalstadion of overrompeling bij de start van bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen. Zou u, na de opschortingsperiode, minder naar sportevents gaan waar grote groepen mensen bij elkaar komen?

