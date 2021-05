POLL. Had Cullen rood verdiend na deze overtreding op Dost?

Wielrennen Kobe Goossens maakt indruk met bergtrui in Romandië: “De Giro is dit jaar mijn hoofddoel, ik wil er een ritzege najagen”

1 mei Er maakt opnieuw een jonge Belg indruk bergop. Kobe Goossens (25) bemachtigde in de voorlaatste rit van de Ronde van Romandië de bollentrui en is zonder ongelukken zeker van eindwinst in het klassement.