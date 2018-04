Politie van New York is op zoek naar MMA-vechter Conor McGregor lva

06 april 2018

03u40

Bron: AD 0 Vechtsporter Conor McGregor heeft het zichzelf moeilijk gemaakt door volledig door het lint te gaan bij een persmoment van de UFC, de grootste Mixed Martial Arts-organisatie ter wereld.

De Ier gooide onder andere een steekwagen door het raam van een touringcar en zou daarmee de Amerikaanse vechter Michael Chiesa verwond hebben. Ook vernielde hij een prullenbak en moest hij door beveiligers in bedwang worden gehouden. De politie van New York is 'not amused' en wil McGregor zo snel mogelijk spreken. De vechtsporter kwam de afgelopen jaren al vaker in opspraak vanwege gewelddadig gedrag buiten de ring.

Diverse filmpjes waarin de agressieve McGregor samen met een aantal anderen te zien is, gaan viraal op internet. De reden van het bizarre gedrag van de Ier zou zijn frustratie over het verliezen van zijn wereldtitel zijn. 'The Notorious' werd in november 2016 kampioen in het lichtgewicht door Eddie Alvarez te verslaan, maar die titel werd onlangs van hem afgepakt omdat hij sindsdien geen enkele keer in actie kwam.

De directeur van de UFC, Dana White, is allesbehalve blij met het incident. Het zou wederom een smet op de vechtsport werpen, die toch al vaak scheef wordt bekeken. De winnaar van de clash tussen Khabib Nurmagomedov en Max Holloway is aanstaande zaterdag de nieuwe wereldkampioen in het lichtgewicht en daarmee dus de opvolger van McGregor.

