Politici geven hoop op vaccin voor olympiërs na “constructieve gesprekken”, maar BOIC raadt atleten aan zich op reservelijst te zetten

“Hoe sneller het vaccin voor onze atleten, hoe beter”, is het huidige standpunt van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). Zij willen zo de onzekerheid wegnemen bij de olympiërs, die vrezen om enkele maanden voor de start van Tokio besmet te raken met het COVID-19-virus. Dan riskeren ze tot 30% prestatieverlies, of, nog erger, hartschade, zoals onderzoek uitwijst. Een besmetting met het virus maar ook een te late vaccinatie met bijwerkingen kan hun jarenlange voorbereiding op de Spelen ondermijnen.

Gesprekken met de politiek zijn nog steeds lopende over wat de juiste timing kan zijn. Het BOIC vond zelf dat het medische zorgpersoneel, oudere bevolking en de meest kwetsbare groepen eerst moesten komen, maar hoopte daarna op begrip vanuit politieke hoek om de atleten versneld te vaccineren omdat zij een groter risico lopen door hun deelnames aan internationale competities. In sommige andere landen zijn de olympiërs intussen al gevaccineerd, of bekijken ze het zoals in Japan om dat vervroegd te doen.

Donderdag en vrijdag zat het BOIC daarover aan tafel met de bevoegde instanties van minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke en het kabinet van premier Alexander De Croo. “Die gesprekken verliepen zeer positief en constructief”, zegt Matthias Van Baelen, woordvoerder van het BOIC. “Er is begrip voor ons standpunt. We hopen nog altijd op een zo snel mogelijke goedkeuring en ontkennen stellig dat er al een negatieve beslissing genomen is.” De Belgische overheid zou ook vanuit het Internationaal Olympisch Comité en voorzitter Thomas Bach himself een schrijven ontvangen hebben met de vraag om de olympische atleten in te enten.

Volledig scherm Thomas Bach. © EPA

Hoop dus, of is het valse hoop? Het BOIC geeft toe dat er nog geen formele belofte over een concrete timing gedaan is. Het BOIC heeft intussen ook al hun atleten gemaild met het advies zich op de reservelijst te laten zetten. De overheid heeft gecommuniceerd dat elke meerderjarige Belg zich vanaf 6 april via het onlineplatform QVAX kan laten inschrijven op een centrale reservelijst om sneller een vaccin te krijgen. Die lijst is bedoeld om overschotten van vaccins, als mensen verhinderd zijn of niet komen opdagen, optimaal te gebruiken

In de mail naar de olympiërs wijst het BOIC erop dat de gezondheid en veiligheid van alle atleten en hun begeleiders voorop staat, en dat het BOIC al sinds november 2020 in rechtstreeks contact met de autoriteiten staat voor een tijdige vaccinatie van Team Belgium: “Helaas zijn wij er nog niet in geslaagd een uniforme regeling voor de vaccinatie van Team Belgium te bereiken. Wij zullen hier met kracht aan blijven werken. Om zo snel mogelijk gevaccineerd te worden, vragen wij jou om je in te schrijven op de algemene reservelijst.”

Ook geeft het BOIC een adres van een lokaal vaccinatiecentrum door om zich ook daar op de reservelijst te laten zetten, “rekening houdend met de prioriteit van de kwetsbare groepen in de samenleving”.

Of die reservelijst in de praktijk echt soelaas brengt voor de Belgische atleten en hun begeleiders is nog afwachten: ook de reservelijst is verbonden aan prioritaire doelgroepen en er bestaat een wachtvolgorde.