Polen weigert WK-barragematch te spelen in Rusland, Lewandowski: “Dit is de juiste beslissing!”

SportPolen is na de inval van Russische troepen in Oekraïne niet van plan volgende maand naar Moskou af te reizen om er een barrageduel voor het WK voetbal af te werken. “Genoeg gepraat, het is tijd om te reageren”, zegt de Poolse bondsvoorzitter Cezary Kulesza in een bericht op Twitter.

“Gezien de toenemende agressie van de Russische federatie in Oekraïne, is de Poolse nationale ploeg niet van plan de barragewedstrijd tegen de Russische ploeg te spelen.” Rusland en Polen treffen elkaar in principe op 24 maart in Moskou. Vijf dagen later moet de winnaar tegen Zweden of Tsjechië spelen om een ticket voor de WK-eindronde in Qatar.

Volgens Kulesza is een weigering om in Rusland te spelen “de enige correcte oplossing” en hij roept de Zweedse en Tsjechische federaties op een gezamenlijk standpunt in te nemen tegenover de wereldvoetbalbond FIFA.

Robert Lewandowski, de Poolse steraanvaller, steunt de oproep van zijn bondsvoorzitter. “Dit is de juiste beslissing!”, schrijft de spits van Bayern München op Twitter. “Ik kan mij niet inbeelden een wedstrijd tegen de Russische ploeg te spelen terwijl de gewapende agressie in Oekraïne verder duurt. Russische voetballers en fans zijn hier niet verantwoordelijk voor, maar we kunnen niet doen alsof er niets gebeurt.”

3x3 Team Antwerp steunt boycot en zegt af voor Sint-Petersburg

Onze 3x3 olympiërs hebben op het laatste moment afgezegd voor de Unitd League Europe. Een internationaal toernooi dat maandag van start gaat in het Russische Sint-Petersburg. Team Antwerp – Nick Celis, Thierry Mariën, Thibaut Vervoort, Rafaël Bogaerts, Bryan De Valck - steunt het protest voor een sportboycot tegen de inval in Oekraïne.

Onze Belgen spelen op dit eigenste moment een 3x3 landentoernooi in Bordeaux en zouden vanuit Frankrijk doorvliegen naar Sint-Petersburg voor de ELU-Cup. Maar die vlieger gaat nu niet op. Team Antwerp besloot om weg te blijven en toonde zich bezorgd om de situatie. Ook andere teams zoals Team Nederland, Polen en Düsseldorf zijn gekant tegen een deelname en zegden evenzeer. Het 3x3 -event is aan zijn vijfde editie bezig en heeft de laatste jaren aan prestige gewonnen. Het speelschema is verdeeld over drie weekends met tussenstops in Sint-Petersburg en Moskou. De finale is gepland eind maart. (DB)

Volledig scherm Nick Celis vorig seizoen bij Oxaco. © smb