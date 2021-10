Pogba laat zich gelden in Franse kleedkamer: “We gaan ze pijn doen”

Lag Paul Pogba zondagavond met een donderspeech aan de basis van de zege voor Les Bleus in de finale van de Nations League tegen Spanje? Zou zomaar kunnen. Of videobeelden die op Twitter zijn opgedoken is te zien hoe Pogba zijn medemaats aanvuurt. “We moeten agressiever zijn”, zei hij, terwijl onder meer Antoine Griezmann aandachtig luistert naar de woorden de middenvelder van Manchester United. “Het begint met onze aanvallers, helemaal tot onze verdedigers achterin. We veroveren de bal terug en we vallen aan. En ja we zullen verdorie veel moeten lopen, want ze hebben heel veel kwaliteit in de ploeg. Maar wij ook! We gaan de bal bijhouden en we zullen hen pijn doen.”