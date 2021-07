Pogacar probeert de twijfels te bannen: "Zou graag mijn fietsgegevens vrijgeven, maar zo simpel is dat niet”

Tadej Pogacar kreeg op de persconferentie na afloop van de tiende etappe nog maar eens vragen over zijn dominantie in deze Tour de France. “Ik zou graag mijn fietswaarden vrijgeven”, antwoordde hij op de vraag van een journalist, “maar zo simpel is dat niet. Dan ziet iedereen, ook de concurrentie, die waarden en kan dat tegen me gebruikt worden in de koers.”

Op de persconferentie van de rustdag, waar de vragen gemonitord werden door de ploeg, glipte slechts één vraag door de mazen van het net. Op het persmoment met de gele trui na afloop van de etappe kunnen er wel vrij vragen gesteld worden. Dus moest de gele trui antwoorden waarom hij zo dominant is in deze Tour. “Die vraag is gisteren al gesteld”, antwoordde hij. “De controles zijn er, ik weet niet wat ik nog meer kan doen om mijn onschuld te bewijzen. Ik weet het niet, ik domineer de koers zeg je, maar anderzijds: als je kijkt naar de tijden op de cols dan zijn die niet zo indrukwekkend. Na de vele valpartijen in het begin van de Tour ligt het niveau niet zo hoog als het dat anders zou zijn en ik heb geen averij overgehouden aan die valpartijen. Ik viel slechts één keer.”

“En ja, ik zou graag mijn fietswaarden vrijgeven”, ging hij verder”, maar zo simpel is dat niet. Dan ziet iedereen, ook de concurrentie, die waarden en kan dat tegen me gebruikt worden in de koers. Het lijkt eenvoudig, maar het is moeilijker dan dat om te publiceren. Ik kan je alleen zeggen dat ik goede wattages trap, daarom sta ik ook aan de leiding.”

Volledig scherm Tadej Pogacar. © BELGA

Pogacar was blij met z’n dag in het peloton. “Na een rustdag is het altijd wat ‘tricky’ hoe de benen gaan voelen, maar ik voelde me ok en pas op het eind ging het voluit met de waaiers. Ik was goed mee. Die waaiers? Op zich wel een goede zaak, zeker met het oog op morgen, om nog eens ‘full gas’ te gaan.”

Woensdag moet het peloton twee keer over de Mont Ventoux, via een gemakkelijke en een moeilijke, de bekende, kant. “Ja ik ken de Ventoux, ik heb de etappe verkend voor deze Tour en ik ben de Ventoux twee keer op gereden, de steile kant. Dat was voldoende (lacht). Ik verwacht me aan een superlastige etappe. Er kan veel goed of fout lopen en we zullen zien hoe ik me morgen voel. Het team is alleszins bijzonder goed en ik bekijk het dag per dag en wil met de trui naar Parijs.”