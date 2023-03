Pogacar grijpt de macht op eerste aankomst bergop in Parijs-Nice, Vingegaard zakt door ijs in slotfase

Belgisch voetbal Toptrans­fer van Red Fla­mes-doel­vrouw Nicky Evrard rond: Gouden Schoen trekt naar Engelse topclub Chelsea

De transfer van Red Flames-doelvrouw en Gouden Schoen Nicky Evrard (27) naar Chelsea is rond. Vanaf volgend seizoen is Evrard van de Blues. Voor haar medische testen was ze dik twee weken geleden al in Londen en haar makelaar is formeel: “Nicky wordt de best betaalde doelvrouw van de wereld.”