Pogacar en Team UAE winnen psychologische oorlog op Puy de Dôme: “Acht seconden is weinig, maar morele winst is groot”

“Lachen doen we altijd in deze ploeg”, zei manager Mauro Gianetti. Maar zondagavond op de top van Puy-de-Dôme was er meer reden tot lachen dan anders. Mondjesmaat haalde Tadej Pogacar weer van zijn achterstand in op Jonas Vingegaard . Acht seconden is nog niet de oorlog gewonnen. Zoals Gianetti zei: “Mathematisch tellen acht seconden mee. En moreel is de winst groot.”

Het was nog maar van woensdag geleden dat Tadej Pogacar 1:04 verloor op Jonas Vingegaard. Het gebeurde in de Pyreneeën, in de beklimming van Laruns. Fluitend was Pogacar door het Spaanse Baskenland gereden, de Sloveen dolde op dag één en twee van de Tour een beetje met Jonas Vingegaard, die al gauw tegen een achterstand van elf seconden aan keek.

Dat viel dus wel mee met de voorbereiding van de tweevoudige Tourwinnaar, die in april, bij een val in Luik-Bastenaken-Luik, zijn hand brak en een streep moest halen door de geplande voorbereiding op de Tour. Dat werd een beetje improviseren, of het scheelde niet veel. Want hoe moet je trappen lopen met een rugzak anders noemen, terwijl je eigenlijk in de bergen op je koersfiets zou moeten zitten?

Neen, dan leken bij de Grand Départ in Baskenland alle zorgen voor niets geweest. Of toch. Woensdag was Laruns, Laruns is een col in de Pyreneeën en Pogacar kon het ritme van Vingegaard niet volgen. De Deen heeft wel een ideale Tourvoorbereiding gehad, hoogtestage en Critérium du Dauphiné incluis. En dat zou Pogacar geweten hebben.

Tadej Pogacar incasseerde, ook met een glimlach. Hij sloeg op donderdag terug op Cauterets-Cambasque en vandaag op Puy-de-Dôme opnieuw.

Tadej Pogacar heeft in twee dagen in de bergen zijn achterstand van 53 naar 17 seconden herleid. Donderdag waren het er 28, zondag pakte hij er nog een keer acht.

“Het is niet gewonnen, maar zo voelt het wel”, zei Pogacar. De ritzege was voor de Canadees Woods, Pogacar reed als dertiende en Vingegaard als veertiende over de top.

Pogacar ratelde maar door, over de Puy-de-Dôme die minder steil was dan zijn ploegmaats hem hadden verteld. En dat hij toch een beetje voorzichtig moest zijn met zijn aanval op Vingegaard, hoe goed de benen een hele beklimming al voelden, want het steilste stuk kwam op het eind.

Minder dan anderhalve kilometer voor de top versnelde hij dan toch. “Ik zag de schaduw van Vingegaard op de weg, hij sprintte volgas om mijn wiel te houden. Als ik nog een keer kon versnellen kon ik misschien een kloofje slaan.”

Het verschil was acht seconden op de top. Dat was voor Mauro Gianetti dus reden om te lachen. “Je kunt zeggen dat het verschil klein is”, zei de Zwitser. “Mathematisch zijn ze belangrijk en moreel des te meer.”

Gianetti wist dat Pogacar een kleine psychologische oorlog had gewonnen. “Iedereen wist dat deze etappe meer geschikt was voor Vingegaard. Alles is weer open. Tadej verloor tijd op dag vijf op Laruns. Die dag had Vingegaard het voordeel. De dag erna was revanche van Pogacar. En nu winnen we weer tijd.”

Wat verder bij de bus van Jumbo-Visma werd het psychologische spel ook al volop gespeeld. Dat Tadej Pogacar nu weer de grote favoriet is in deze Tour, zei de sportieve baas Merijn Zeeman. Gianetti: “Dank u. Bij mijn weten staat Vingegaard in het geel. Als het van mij afhing, had ik liever het geel hier gehad.”

