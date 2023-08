Pittige start voor Red Dragons op EK: Belgische volleybalmannen openen tegen wereldkampioen Italië

De beelden gingen de wereld rond: de openingswedstrijd op het EK volleybal voor vrouwen gebeurde in de Arena di Verona. Het iconische open amfitheater werd het decor voor de wedstrijd tussen het gastland Italië en Roemenië, bijgewoond door een kleine 10.000 toeschouwers. Dit had ook de locatie moeten zijn voor de openingswedstrijd van het EK voor mannen, waarin de Red Dragons vanavond oog in oog staan met het gastland Italië. De ongunstige weersvoorspellingen dwongen de organisatoren tot een andere locatie. En dus opent de Belgische mannenploeg het EK in Bologna. Meteen de lastigste opdracht voor de Red Dragons want Italië is de regerende wereldkampioen en uittredende Europees kampioen. Daarna volgt met Servië (nummer 4 in Europa, België staat op de 14de plaats) nog een zware klepper. Tegen Duitsland (CEV6), Estland (CEV21) en Zwitserland (CEV19) moeten de Red Dragons een plaats bij de eerste vier en de kwalificatie voor de 1/8ste finales zien af te dwingen.

Zorgen door blessures

Bondscoach Emanuele Zanini zit met de handen in het haar, want de voorbereiding op het EK verliep door blessures niet naar wens: Basil Dermaux viel uit met een gescheurde kruisband, Tomas Rousseaux werd geveld door een hernia, Lennert Van Elsen is nog steeds revaliderende, Mathijs Desmet viel uit en Matthijs Verhanneman (enkelletsel) kreeg pas vrijdag licht op het groen om mee te gaan naar het EK. De 19-jarige Pierre Perin (Borgworm) – jongere broer van libero Martin – hield zich klaar als mogelijke stand-in.

Volledig scherm Matthijs Verhanneman © Jo Naert/RV

“Het grootste probleem in het begin van de voorbereiding situeerde zich in het middencompartiment”, merkt bondscoach Zanini op. “Door de onbeschikbaarheid van Van Elsen hebben we geëxperimenteerd door hoekspeler Robbe Van de Velde als middenman uit te spelen. En dat bleek een geweldige meevaller.”

Mix ervaring en jong talent

Zanini ziet zijn Belgische ploeg als een goede mix tussen ervaring (Sam Deroo, Stijn D’Hulst) en jong talent (Ferre Reggers, Seppe Rotty, Mathijs Desmet, Wout D’Heer, Robbe Van de Velde,...). “We hebben in de oefenwedstrijden mooie dingen laten zien, het ontbreekt ons nog aan standvastigheid maar dat komt goed. Tegen Italië en Servië hebben we niets te verliezen, daarna moet het gebeuren en kunnen we verrassen.”

Seppe Rotty (22) is sterk bezig en Zanini rekent ook op de 20-jarige Ferre Reggers. Dat jong talent heeft er al een zwaar seizoen opzitten: met Maaseik aan de slag tot in de titelfinales, daarna het WK -21 waar België 7de eindigde, nu volgt het EK en straks (30/9 - 8/10), het olympisch kwalificatietoernooi in Japan met daarna de Italiaanse competitie bij zijn nieuwe club Milaan. “Het is nu nog zoeken naar mijn beste vorm, maar ik zal er staan”, klinkt Reggers hoopvol.

DE SELECTIE Spelverdelers: Stijn D’Hulst (Roeselare) en Seppe Van Hoyweghen (Menen) Receptie-hoekaanval: Sam Deroo (Kazan), Seppe Rotty (Roeselare), Mathijs Desmet (Padova), Matthijs Verhanneman (Roeselare), Michiel Franssen (Achel) Middenspelers: Wout D’Heer (Trentino), Robbe Van de Velde (Aalst), Elias Thys (Maaseik) Hoofdaanvallers: Ferre Reggers (Milaan), Jolan Cox (Maaseik) Libero’s: Martin Perin (Maaseik), Jelle Ribbens (Fréjus)

PROGRAMMA POULE A Vanavond: België - Italië (21u) in Bologna 31/8: Servië - België (18u) in Perugia 3/9: België - Duitsland (21u) in Ancona 5/9: België - Estland (18u) in Ancona 6/9: Zwitserland - België (18u) in Ancona De eerste vier gaan door naar de 1/8ste finales in Bari: 1A - 4C, 1C - 4A, 2A - 3C, 2C - 3A. In groep C spelen Polen, Nederland, Tsjechië, Montenegro, Denemarken en Noord-Macedonië. De halve finales en finale worden in het PalaLottomatica in Rome gespeeld (14 en 16/9).