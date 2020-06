Piqué na puntenverlies somber over titelkansen Barcelona: “We hebben het niet langer in eigen handen” Redactie

20 juni 2020

08u37 0 La Liga Gerard Piqué ziet het somber in voor FC Barcelona na het gelijkspel in de Spaanse voetbalcompetitie bij Sevilla (0-0). Real Madrid kan de koppositie nu overnemen van de Catalanen als het zondag wint bij Real Sociedad, de nummer 6 van La Liga. “We hebben het niet langer in eigen handen”, zei Piqué.

“Gezien het programma kan ik me amper voorstellen dat Real Madrid punten gaat verspelen, maar we zullen alles blijven geven en er alles aan doen om toch kampioen te worden.”

Als Real zondag wint in San Sebastián komt het in punten op gelijke hoogte met Barcelona. Op basis van de onderlinge resultaten staan de Madrilenen dan bovenaan. “Als ik zie hoe de wedstrijden tot nu toe zijn gegaan, wordt het heel moeilijk voor ons om La Liga te winnen”, zei Piqué, die met zijn woorden ongetwijfeld probeerde om de druk op Real Madrid op te voeren.

Trainer Quique Setién ziet het niet zo somber in als zijn gelouterde verdediger. “Ik denk dat Piqué gefrustreerd is, hij zal er morgen vast anders over denken. Ik weet namelijk zeker dat Real Madrid niet alle wedstrijden gaat winnen”, aldus Setién. “We hebben het weliswaar niet langer in eigen hand, maar we moeten optimistisch blijven.”

