Piotr Van Montagu, boogschutter zonder armen: “Kom graag uit tegen valide schutters, dan is de uitdaging groter”

Sport“Ik pas me aan de wereld aan in plaats van de wereld aan mij.” Het citaat op zijn facebook is treffend. Als één man er alles aan deed om zijn plek in de samenleving te vinden, dan is het wel boogschutter Piotr Van Montagu (32). Hij richt zijn pijlen op de Paralympische Spelen van 2024, al sluit hij Tokio 2021 ook niet uit.