Piloot verongelukte helikopter Kobe Bryant was ‘clean’



Redactie

16 mei 2020

08u04 0 Basketbal De piloot van de helikopter waarmee basketballegende Kobe Bryant verongelukte, had geen drugs of alcohol in zijn bloed. Dat komt naar voren uit de lijkschouwing. De autoriteiten in Los Angeles hebben het verslag daarvan vrijgegeven.

De helikopter, met daarin Bryant (41), zijn dochter Gianna (13) en zes andere passagiers, vloog op 26 januari met een snelheid van bijna 300 kilometer per uur tegen een bergwand, in de buurt van de plaats Calabasas. Het was op dat moment erg mistig en zwaarbewolkt.

Uit het autopsieverslag blijkt dat Bryant over zijn hele lichaam verwondingen had, die zo ernstig waren dat hij er direct aan is overleden. Zijn weduwe Vanessa heeft de helikoptermaatschappij aangeklaagd.

De inzittenden waren onderweg naar een jeugdbasketbaltoernooi.

