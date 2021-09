Pijnlijke avond voor Antwerp: nieuw verlies in Europa League in match die ontsierd wordt door heethoofden op tribunes

Europa LeagueGeen eerste punt(en) voor Antwerp in deze Europa League. Door een late, oliedomme strafschopfout van Almeida blijft de Great Old ook na twee matchen met lege handen achter. Bovendien werd de match ontsierd door de Antwerp-fans, die doelman Trapp met een voetzoeker raakten en op de hoofdtribunes slaags geraakten met aanhangers van Frankfurt. AA Gent won wel en zit aan 6 op 6 in de Conference League .

Volledig scherm Doelman Kevin Trapp werd geraakt door een voetzoeker die uit het Antwerp-vak op het veld belandde. © BELGA

Zevende match op rij dat Priske zijn achterste vier door elkaar moest halen. Waar afgelopen weekend De Laet nog geschorst was en Bataille op rechtsback startte, nam die eerste nu weer gewoon zijn plek in. En Ritchie had er zin in. De arme Timothy Chandler, z’n rechtstreekse opponent, zag sterretjes. ‘t Was echter Frankfurt dat voor het eerste gevaar zorgde. Hinteregger testte op vrijschop meteen de reflexen van Butez. De Duitsers startten energiek en kregen voor het halfuur nog kansen via Lammers en Kostic. Er liep echter elke keer wel iets mis, of ze botsten op alweer een prima Butez en een alomtegenwoordige Almeida.

Aan de overkant trapte Fischer op Trapp, knalde Verstraete over, vond een bijzonder bedrijvige Benson het zijnet en besloot Eggestein veel te snel op Trapp. En Michal Frey, vraagt u zich af? Wel, ‘De Tank’ is ook maar een mens en hij kreeg rust van Priske. ‘t Is te zeggen, een helftje. Want een bleke Eggestein mocht aan de rust in de kleedkamer blijven. Priske hoopte ongetwijfeld dat de jonge Duitser zich zou laten zien tegen zijn landgenoten, maar dat viel toch wat tegen.

Volledig scherm Frey mocht pas na de pauze zijn opwachting maken, maar kon het verschil niet maken. © BELGA

Wat nog tegenviel, was de idiote actie van de Antwerpse spionkop kort na rust. Enkele leeghoofden besloten een vuurpijl op Frankfurt-doelman Trapp te gooien. De keeper was even het noorden kwijt, maar kon daarna toch voort. Antwerp had in dat eerste kwartier na rust overwicht, en verzilverde die dominantie ei zo na met een doelpunt. Even voorbij het uur mocht Samatta alleen op Trapp af, maar de Tanzaniaan trapte onbesuisd over en naast. Meteen zijn laatste actie, Gerkens kwam in zijn plaats.

Volledig scherm © BELGA

Aan die wissel zal het niet gelegen hebben, maar nadien was het al Frankfurt wat de klok sloeg. Invaller Kamada - ex-STVV - mocht vrij aanleggen, maar miste z’n schot compleet. Eén keer stak Antwerp nog de neus aan het venster, maar Frey kopte zonder overtuiging op de keeper. Op naar 0-0 en een eerste punt in de poule? Helaas. In blessuretijd ging het licht uit bij Almeida. Eerst ging hij half naast de bal, daarna trok hij aan de noodrem; Paciencia benutte de strafschop. 0-1 en een tweede nederlaag op rij voor de Great Old.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm . © SofaScore

Meer cijfers en statistieken via SofaScore

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.