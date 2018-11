Pieters en Detry winnen als eerste Belgen ooit World Cup of Golf in Melbourne: “Droom die uitkomt” Redactie

25 november 2018

07u06 0 De Belgen Thomas Pieters en Thomas Detry hebben de World Cup of Golf gewonnen (European Tour/PGA Tour/7 miljoen dollar). Op de Metropolitan golfbaan in het Australische Oakleigh South, nabij Melbourne, liep het duo een slotronde van 68 slagen waarmee ze de concurrentie op drie slagen achter zich lieten.

Het duo, dat aan het einde van de tweede ronde de leiding nam en na de derde ronde een vijf slagen voorsprong bij elkaar golfde, liep een slotronde van vier onder par en dit na een eagle, zes birdies en vier bogeys. Na een bogey op hole twee, lukte Detry een eagle op de vierde hole waarna er birdies vielen op holes zeven, negen en elf. Na een bogey op de twaalfde hole volgden er afwisselend birdie, bogey, birdie, bogey en birdie waarmee het Antwerps-Brusselse duo drie slagen voorsprong telde op de Australiërs en de Mexicanen.

“Dit is een droom die uitkomt”, reageerde Pieters. “In het begin waren we wat nerveus, en onze start was niet zo goed. Maar nadien herstelden we ons. We hadden gezegd dat we het gingen doen, en we doen het. Deze titel is ook ongelooflijk voor ons land. Ik hoop dat het veel kinderen kan inspireren om voor golf te kiezen.”

“Het is een ongelooflijke ervaring om hier in Australië de wereldtitel te winnen”, vervolgde Detry. “Fantastisch dat we de trofee naar België kunnen meenemen. Het was een lange dag, en de laatste holes duurden een eeuwigheid, maar we stelden de eindzege veilig.”

Voor België is het de eerste overwinning in de World Cup of Golf. Voor de 26-jarige Pieters is het zijn vierde overwinning op het hoogste niveau nadat hij zich eerder de beste toonde op de Czech Masters, de KLM open en de Made in Denmark. Voor de 25-jarige Detry is het zijn eerste grote overwinning in zijn loopbaan. Voor het winnende duo was er een slordige 2,24 miljoen dollar (1.975.090 euro) weggelegd.