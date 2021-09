Perfecte start van EK-kwalificaties voor U21: Openda en Vertessen scoren in ruime zege bij Turkije

Voor Jacky Mathijssen is deze campagne enkel EK-kwalificatie goed genoeg. De bondscoach droomt zelfs van de Olympische Spelen in Parijs. Om die missie te volbrengen, wordt één element cruciaal: resultaten boeken op verplaatsing. Iets waar Mathijssen op hamert, net omdat de vorige lichting na een schamele drie op twaalf in uitwedstrijden de kwalificatie voor het EK te grabbel gooide.

“Gelukkig heeft de huidige groep begrepen dat je op verplaatsing élk moment moet grijpen”, aldus Mathijssen eerder deze week. In juni zette de U21 alvast de toon met 1-3-winst in Kazachstan. De mini-heksenketel in Turkije was evenwel van een ander niveau. Toch waren de Duivels niet onder de indruk. België was volwassen, speelde een sterke partij. Openda beloonde dat iets voorbij het halfuur. Knappe rush over de linkerflank van de spits van Vitesse, netjes weggelegd. Een kwartier voor tijd deed diezelfde Openda de boeken helemaal dicht met een gelijkaardig doelpunt. De ingevallen Vertessen dikte in de blessuretijd zelfs nog aan tot 0-3.