Pelé opnieuw op intensive care, maar “herstelt goed” volgens dochter

veldrijden Toon Aerts schuift favorieten­rol door voor Ethias Cross in Beringen: “Met podium zal ik tevreden zijn”

17 september Na Lokeren opnieuw Eli Iserbyt aan de winst in Beringen? Of slaagt Toon Aerts erin zijn titel te verlengen in deze derde editie van de mijncross? In Lokeren, afgelopen zaterdag, liet Toon Aerts ‘maar’ een zevende plaats optekenen.