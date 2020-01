Bingoal Gesponsorde inhoud Paul Herygers: “Vorig jaar reed Cant haar beste cross ook op het WK” Aangeboden door Bingoal

30 januari 2020

Dat Mathieu van der Poel zondag zichzelf opvolgt als wereldkampioen, daar twijfelt niemand aan. Maar wat bij de dames? Wij blikten vooruit met analist en ex-wereldkampioen Paul Herygers.

Het is geen verrassing dat ook Paul Herygers uitkomt bij de Nederlandse dames wanneer we hem polsen naar de topfavorieten. “Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand worden door de bookmakers naar voor geschoven, zie ik. Van Brand was ik nochtans niet helemaal overtuigd. Omdat ze niet die grote stap heeft gezet na haar transfer naar de ploeg van Sven Nys. Maar na haar zege daar op de Brabantse Wal moet ik mijn mening toch herzien. Jawel, Lucinda kan zomaar wereldkampioene worden.”

Dat Ceylin del Carmen Alvarado in extremis vervroegd de stap naar de elite zet, vindt Herygers vreemd. “Ik hoop maar dat ze straks geen spijt krijgt dat ze die laatste kans op een beloftentitel heeft laten liggen. Alvarado is de toekomst, laten we daar niet aan twijfelen. Zij is het grootste talent dat er momenteel bij de dames rondfietst. Ze wordt nu al – iets té vroeg – de Van der Poel van het damesveldrijden genoemd. Maar ik merk de laatste weken – sinds ze de beslissing heeft genomen om het WK bij de elites te rijden – dat ze iets anders koerst dan we van haar gewend zijn. Vertoont ze tekenen van stress? Ik weet het niet, maar in haar plaats reed ik nog een jaartje in de eigen leeftijdscategorie.”

“Annemarie Worst is misschien wel mijn grootste favoriete”, gaat Herygers voort. “Weet je dat die het Europees kampioenschap in Silvelle heeft gereden ondanks een auto-ongeval een paar dagen eerder? Haar wagen was total loss en daar heeft ze rugproblemen aan overgehouden die haar tot een paar weken geleden achtervolgden. Toch heeft ze daar nooit met een woord over gerept. Dat siert haar. Pas tien dagen geleden in Nommay had ze voor het eerst geen last meer. Geloof me, dat pijnvrij crossen deed haar meer deugd dan de overwinning. Ik geloof in Worst.”

Tot slot wil Herygers het uiteraard ook hebben over Sanne Cant. De bookmakers hebben er maar weinig vertrouwen in dat de Kempense haar wereldtitel voor de derde keer op rij verlengt. Topfavoriete is voor hen duidelijk Alvarado.

“En toch schrijf ik Sanne niet af”, zegt Herygers. “Het wordt moeilijk, maar ze heeft de voorbije twee weken op stage haar lot in handen van Christoph Roodhooft en Kristof De Kegel gelegd. Die zullen haar ongetwijfeld gericht laten trainen hebben. Sanne heeft een zware winter achter de rug, maar er is nog altijd hoop dat ze in Dübendorf schittert. Herinner je je vorig jaar? Ook toen kende ze niet haar beste winter, maar met het WK in zicht werd ze steeds beter. Uiteindelijk reed ze in Bogense haar beste cross van het seizoen. Dat zou ook zaterdag zomaar kunnen. Hoogerheide was in elk geval een goede generale repetitie. Jawel, vergelijkbaar met 2019.”

Andere podiumkandidaten ziet Herygers niet. “Yara Kastelijn is net over haar top. Evie Richards liet in Hoogerheide een goede indruk na, maar ik vermoed dat ze toch te kort zal komen. En Katie Compton haalde het podium in Nommay. Maar Compton zit in de herfst van haar carrière. Een wereldtitel had ze veel eerder moeten pakken.”

