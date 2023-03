Patrick Lefevere messcherp over verbod gokreclame: “Lotto heeft dit dossier in gang gezet. Dit lijkt op chantage”

Soudal-Quick.Step-manager Patrick Lefevere is niet te spreken over het verbod op gokreclame , dat ook zijn team treft. Hij is een van de personen die mee naar de rechtbank stapt. Intussen klaagt hij het gelobby - of is het “chantage”? - van de Nationale Loterij aan. “Zij hebben dit dossier in gang gezet.”

Een groep van belangenbehartigers uit het voetbal, het wielrennen, het basket en de sportevenementensector heeft besloten om naar de rechtbank te stappen tegen het verbod op gokreclame. Eén van hen is dus Patrick Lefevere, wiens ploeg Soudal-Quick.Step gesponsord wordt door Napoleon Games.

“Wat we hopen te bereiken? Dat deze maatregel teruggedraaid wordt”, zegt de West-Vlaming. “Wij willen niet zomaar iets aanklagen, we eisen dat het dossier herbekeken wordt. Ik begrijp dit voorstel niet: is dit omdat er verkiezingen aankomen in 2024? Moet de populariteit van een aantal politici dringend omhoog? We leggen ons hier niet bij neer. Als het moet, gaan we naar Europa.”

Terwijl reclame van private gokbedrijven aan banden wordt gelegd, ontspringt de Nationale Loterij als overheidsbedrijf grotendeels de dans. “Zeg me wat het verschil is met de Nationale Loterij”, aldus Lefevere. “Ik las begin deze maand op HLN dat de Nationale Loterij de wekelijkse stortingslimiet voor online gokken verlaagd heeft van 300 naar 200 euro. Voor online ‘gokken’, zo staat het er. Ik was aan de start van de E3 Harelbeke deze morgen: daar stond een ‘gokkraam’. Opnieuw: zeg me wat het verschil is met private gokbedrijven?”

Quote Jannie Haek (CEO van de Nationale Loterij, red.) heeft dit dossier in gang gezet, hij heeft de regering 30 miljoen euro geboden om gokreclame te verbieden. Patrick Lefevere

“Voor alle duidelijkheid: ik ben niet tegen ‘de Lotto’, ze zijn al dertig jaar sponsor in het wielrennen en daar ben ik dankbaar voor. Maar er wordt met twee maten en twee gewichten gewerkt. Dit is oneerlijke concurrentie. Jannie Haek (CEO van de Nationale Loterij, red.) heeft dit dossier in gang gezet, hij heeft de regering 30 miljoen euro geboden om gokreclame te verbieden (een uitgelekte brief lijkt in die richting te wijzen, red.). Dat is niet meer lobbyen, dat lijkt meer op chantage.”

Harde woorden. Het verbod treedt vanaf 1 juli 2023 in werking, maar voor de sport is er een overgangsperiode voorzien. Professionele ploegen mogen tot 31 december 2027 nog een logo met naam, maar zonder slogan plaatsen op shirts. Vanaf 1 januari 2025 worden de afmetingen van het logo beperkt en mag het logo ook niet op de voorzijde worden aangebracht. Vanaf 1 januari 2028 gaat dan een volledig verbod in voor professionele clubs. Amateurploegen krijgen een uitzondering.

“Dit is een dossier dat de hele sport aanbelangt”, zegt Lefevere. “Ik spreek nooit over cijfers, dus vraag me er niet naar, maar sponsoring door gokbedrijven vertegenwoordigt een belangrijk deel van onze budgetten. Gokreclame verbieden is volgens mij ook niet de oplossing voor het gokprobleem. Ik begrijp dat de overheid daar iets aan wil doen, maar gokkers zullen gokken. Net zoals rokers roken en drinkers drinken. Met deze maatregel dreigen ze gokken opnieuw in de illegaliteit te duwen, zoals het in de begindagen was, met obscure kantoortjes die in Malta of zo gevestigd waren. Er moeten andere oplossingen bestaan.”

Volledig scherm Ook in het voetbal is het verbod een streep door de rekening. Onder meer Club Brugge wordt gesponsord door 'Unibet' © BELGA

