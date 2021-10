Patrick Lefevere en Deceuninck-Quick.Step mikken op ritsucces: “Hou gravel weg bij wegwielrennen”

Mogen we de eerste week van de Tour 2022 een beetje atypisch noemen? Na 10 koersdagen tellen we maar een drietal échte sprintkansen. Wat er dan in de plaats komt? Een tijdrit, geaccidenteerde aankomsten, kasseien en misschien wel bakken wind in Denemarken.

“Het is een lastige Tour”, zei Patrick Lefevere aan onze redactie in het Palais des Congrès in Parijs na de voorstelling van koersdirecteur Christian Prudhomme. “We weten niet hoe de wind zal zitten, maar mét wind en die kasseienrit: dan is het goed mogelijk dat er al na één week een paar favorieten geliquideerd zijn.”

De kasseienrit naar Wallers-Arenberg, the word is out. “Het zijn elf stroken, dacht ik. Waarvan 5 nieuwe. Dat is toch een beetje du jamais vu. Je kunt er de Tour verliezen. Ook op die gravelstroken in één van de andere ritten. Hou dat weg bij het wegwielrennen.”

“Wij hebben geen klassementsman, maar we komen sowieso terug met een sprinter. Ook de aanwezigheid van Alaphilippe in de Tour als wereldkampioen is onvermijdelijk. We moeten gewoon zoveel mogelijk ritten proberen winnen.”

Of dat met Fabio Jakobsen of Mark Cavendish als eerste sprinter zal gebeuren, kon Lefevere nog niet zeggen. “In principe is Fabio nu onze eerste spurter. Maar we zien wel. Je weet nooit wat er gebeurt in het leven. Bennett zou dit jaar voor ons de Tour rijden, maar dan kwam zijn blessure en vielen alle stukken in elkaar voor Mark.”

Lefevere wist in Parijs ook te melden dat de contractverlenging van ‘Cav’ nog niet helemaal rond is. “We zijn er dichtbij, maar om een of andere reden wordt het altijd uitgesteld. Morgen moeten de papieren binnen zijn bij de UCI. We zien wel. Het gaat vooral om wat er na zijn carrière moet gebeuren.”

“Ik moet wel zeggen: op papier zie ik niet al te veel sprintkansen. Een stuk of 4-5. En als ze koersen zoals ze de laatste jaren doen, dan kunnen er daar nog een paar uit wegvallen. Het zijn de renners die de koers maken, dus dat valt allemaal af te wachten.”

Met Kasper Asgreen heeft Lefevere ook een Deens speerpunt. “Voor hem is de Tour in eigen land een once in a lifetime. Maar we moeten opletten dat hij niet te enthousiast is. Wie te veel stress heeft, doet soms domme dingen. Er is aan het eind ook nog een lange tijdrit van 40 kilometer, hé.”

