Panikerend Chelsea ‘bood’ op Deadline Day 58 miljoen euro voor geblesseerde Belgische revelatie Roméo Lavia

Zou Chelsea, in paniek op zoek naar een bijkomende middenvelder, niet geweten hebben dat Lavia weken aan de kant zou staan met de blessure die hij dinsdag tegen de Engelse topclub had opgelopen? Voor Lavia tegen Chelsea was uitgevallen had hij zijn eerste doelpunt in de Premier League gemaakt.

Southampton bedankte vriendelijk voor het bod. Lavia speelt nog maar sinds deze zomer in Zuid-Engeland. Het jeugdproduct van Anderlecht ruilde de jeugd van Man City na twee jaar in voor de Saints. Zij betaalden 12,5 miljoen euro. Een goeie deal, want in zijn eerste vijf matchen maakte Lavia een enorm mature indruk. Sterke in de recuperatie, solide aan de bal. Man City dwong bij de verkoop een terugkoopclausule af en een eerste recht op aankoop. City wilde zijn ontwikkeling niet in de weg staan en liet hem daarvoor gaan. Met een stok achter de deur.