OVERZICHT. Welke sportevenementen in binnen- en buitenland zijn afgelast? Redactie

12 maart 2020

23u14 1 Coronavirus Wereldwijd worden tal van sportevenementen afgelast of uitgesteld. Het ene land neemt al drastischere maatregelen dan het andere. Een overzicht van de belangrijkste beslissingen.

Dit artikel wordt geüpdatet.

België

Premier Sophie Wilmès laat weten dat alle sportevenementen in België zeker tot en met 3 april worden afgelast. De belangrijkste feiten op een rijtje:

• Voetbal: alle wedstrijden in de Jupiler Pro League zijn tot en met 3 april afgelast.

• Voetbal: bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp is uitgesteld.

• Voetbal: terugwedstrijd van de promotiefinale tussen OHL en Beerschot is uitgesteld.

• Voetbal: alle wedstrijden in de amateur, provinciale en jeugdreeksen zijn tot en met 3 april afgelast.

• Wielrennen: alle Belgische wielerwedstrijden tot en met 3 april worden afgelast. Nokere Koerse (18 maart), de E3 BinckBank Classic (27 maart), de Driedaagse Brugge-De Panne (25-26 maart. Wordt verplaatst naar het najaar), Gent-Wevelgem (29 maart) en Dwars door Vlaanderen (1 april) gaan dus niet door. De Ronde van Vlaanderen (5 april) blijft voorlopig buiten schot. Ook alle andere regionale koersen worden wel afgelast.

• Basketbal: competitie in de hoogste nationale basketbalafdeling is tot en met 3 april opgeschort.

• Volleybal: alle wedstrijden zijn opgeschort tot en met 3 april.

• Hockey: alle competities en trainingen in België en Nederland zijn dit seizoen opgeschort. De BeNe-League sluit het seizoen zonder kampioen af.

• Hockey: De Red Lions en Red Panthers zullen hun wedstrijden in de Pro League tegen Duitsland volgende week donderdag in Mönchengladbach zonder publiek afwerken.

• Handbal: alle handbalcompetities zijn afgelast tot en met 3 april.

• Zwemmen: alle Belgische zwemkampioenschappen zijn tot en met 3 mei uitgesteld.

• Special Olympics Belgium: de olympische organisatie voor atleten met een verstandelijke beperking annuleert de 38ste editie van de Nationale Spelen, die eind mei in Antwerpen zouden plaatsvinden.

• Triatlon: de 43ste editie van Crêtes de Spa is uitgesteld.

• Roeien: de selectieproeven voor roeiers die de nationale ploegen ambiëren zijn afgelast.

Nederland

Alle sportevenementen met meer dan honderd personen worden tot 31 maart afgelast. De belangrijkste feiten op een rijtje:

• Voetbal: Nederlandse voetbalcompetitie is stopgezet tot 31 maart.

• Voetbal: oefeninterlands van nationaal elftal zijn afgelast.

• Jumping: de vijfsterrenjumping in ‘s-Hertogenbosch wordt zonder publiek gehouden.

Italië

In Italië zijn alle sportevenementen tot 3 april uitgesteld. De belangrijkste feiten op een rijtje:

• Voetbal: Italiaanse voetbalcompetitie ligt stil tot 3 april.

• Wielrennen: alle koersen in maart (inclusief Milaan-Sanremo) zijn afgelast.

Engeland

• Voetbal: de wedstrijden in de Premier League gaan tot nader order door mét publiek.

Spanje

• Voetbal: alle Spaanse competitiewedstrijden zijn twee weken uitgesteld.

• Voetbal: finale Copa del Rey tussen Athletic Bilbao en Real Sociedad is uitgesteld.

• Wielrennen: Ronde van Catalonië is afgelast.

• Tennis: alle tennistoernooien in Spanje worden achter gesloten deuren gespeeld.

Duitsland

• Voetbal: alle wedstrijden van de 26e speeldag in de Bundesliga gaan voorlopig door achter gesloten deuren.

• Voetbal: oefeninterland tussen Duitsland en Italië, die op 31 maart op de planning staat in Nürnberg, wordt zonder publiek gespeeld.

• Darts: de PDC European Tour-evenementen in Leverkusen en München zijn uitgesteld.

Frankrijk

• Voetbal: wedstrijden in Franse eerste (Ligue 1) en tweede (Ligue 2) voetbalklasse worden tot 15 april zonder publiek afgewerkt.

• Voetbal: finale Coupe de la Ligue tussen Paris Saint-Germain en Lyon is uitgesteld naar een nog te bepalen datum.

Internationaal

• Voetbal: de Champions League, de Europa League, het EK voetbal 2020 en de Olympische spelen in Tokio staan ter discussie.

• Voetbal: het vierlandentoernooi in Qatar, waar de Rode Duivels eind deze maand aan zouden deelnemen als voorbereiding op het EK, gaat niet door.

• Voetbal: geen Manchester City tegen Real Madrid en Juventus tegen Lyon in de Champions League.

• Voetbal: de wedstrijden tussen Sevilla en AS Roma en Inter en Getafe in de Europa League zijn uitgesteld. De andere wedstrijden gaan deels door achter gesloten deuren.

• Voetbal: MLS-competitie in Verenigde Staten is afgelast.

• Voetbal: Portugese voetbalcompetitie in eerste en tweede klasse is afgelast.

• Voetbal: oefeninterland tussen Oostenrijk en Turkije van 30 maart wordt zonder publiek gespeeld.

• Voetbal: de eerste wedstrijden in de Zuid-Amerikaanse voorronde voor het WK 2022 in Qatar zijn uitgesteld.

• Voetbal: de start van de Noord-Amerikaanse baseballcompetitie MLB is twee weken uitgesteld.

• Voetbal: de Zuid-Amerikaanse Champions League - de Copa Libertadores - die van 15 tot 21 maart gespeeld zou worden, is uitgesteld.

• Wielrennen: alle Portugese wielerwedstrijden (De Classica da Arrabida) en (Volta ao Alentejo ) tot 3 april zijn afgelast.

• Formule 1: GP van Australië is afgelast.

• Basketbal: de NBA, de nationale basketbalcompetitie in de Verenigde Staten, heeft de competitie voor onbepaalde tijd stilgelegd.

• Basketbal: alle Europese toernooien zijn afgelast.

• Hockey: de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL heeft beslist om het seizoen voorlopig te bevriezen.

• Tennis: finaleweek Fed Cup gaat niet door.

• Tennis: WTA-toernooi Charleston, waar Clijsters zou dubbelen, is geannuleerd.

• Tennis: ATP- en WTA-toernooi van Miami geannuleerd

• Tennis: geen ATP-wedstrijden komende zes weken.

• Judo: De Europese judokampioenschappen zijn uitgesteld tot 19 - 21 juni.

• Rugby: laatste speeldag van Europe Championship wordt zonder publiek gespeeld.

• Gewichtheffen: het EK gewichtheffen is uitgesteld tot 13 juni.

• Mountainbike: de openingswedstrijd van de Wereldbeker mountainbike downhill in Portugal is uitgesteld.

• Turnen: de Wereldbeker turnen in Qatar is uitgesteld tot juni. De wereldbekerwedstrijd in Azerbeidzjan, half maart, gaat wel door.

• Marathon: de Marathon in Wenen is afgelast.

• Marathon: de marathon van Rotterdam, die normaal op 5 april zou plaatsvinden, is uitgesteld.

• Kunstschaatsen: het WK kunstschaatsen in Montreal is afgelast.

• Argentijnse sportevenementen: tot eind maart mogen er in Argentinië geen sportevenementen doorgaan.