OVERZICHT. Ook heel wat mensen uit de sportwereld testten inmiddels positief op het coronavirus

13 maart 2020

11u57 0 Sport Topsporter of niet, beroemd of niet: het coronavirus maakt geen onderscheid. Vraag maar aan wielrenner Fernando Gaviria, Juventus-verdediger Daniele Rugani of Arsenal-trainer Mikel Arteta. Zij raakten intussen besmet met het Covid-19-virus, net als een heleboel anderen uit de sportwereld. Een overzicht:

VOETBAL

De eerste actieve voetballer van wie de besmetting bekend raakte, is Timo Hübers, een 23-jarige centrale verdediger van het Duitse Hannover 96. Daarna volgden al snel twee grotere namen, allebei actief in Italië. Juventus-verdediger Daniele Rugani (25) en Sampdoria-spits Manolo Gabbiadini (28) testten eveneens positief, waardoor ook onder anderen Romelu Lukaku en zijn ploegmaats van Inter in quarantaine moesten. De Milanezen speelden afgelopen weekend tegen Juventus.

Gisteravond werd dan duidelijk dan ook Arsenal-coach Mikel Arteta besmet is, net als drie niet nader genoemde spelers van Leicester City. Het zou niet om Rode Duivels Youri Tielemans en Dennis Praet gaan en zij verblijven tot zover bekend niet in (zelf)quarantaine. Dat geldt wel voor Michy Batshuayi en zijn collega’s bij Chelsea. Toptalent Callum Hudson-Odoi (19) is immers geïnfecteerd met het longvirus. En ook bij Everton testte een speler positief. Om wie het gaat, is niet duidelijk, maar de spelers van de Toffees zitten eveneens in quarantaine. Uit voorzorg worden ook het stadion (Goodison Park) en een aantal andere faciliteiten gesloten. Bij Bournemouth, ook een club uit de Premier League, zitten intussen vijf mensen in zelfisolatie omdat ze symptomen van het coronavirus vertonen. Het gaat over doelman Artur Boruc en vier leden van de staf.

WIELRENNEN

Eind februari werd de UAE Tour na vijf ritten stopgezet wegens het coronavirus. Alle renners en stafleden werden nadien getest op het virus en moesten in hun hotels blijven. Zes personen testten uiteindelijk positief. De 25-jarige Colombiaanse topsprinter Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) is één van hen, net als de Russische renner Dmitry Strakhov (Gazprom-RusVelo). De anderen bleven tot dusver anoniem.

BASKETBAL

Er worden de komende maand geen wedstrijden in de NBA gespeeld. Bij Utah Jazz testten inmiddels twee spelers positief op het coronavirus, Rudy Gobert en Donovan Mitchell. Eerder deze week spotte Gobert op een persconferentie nog met het coranavirus. Na een onvermijdbare vraag over het Covid-19-virus raakte de Franse center van Utah Jazz ostentatief alle microfoons aan. Het kwam hem op een hoop kritiek te staan. Twee dagen later testte de 27-jarige Gobert als eerste speler in de NBA zelf positief op het virus. Hij verontschuldigde zich er intussen voor.

Daarnaast testte ook Trey Thompkins, een basketbalspeler van Real Madrid, positief op het virus. Dat had ook gevolgen voor de voetballers van Real, onder wie Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard. Zij delen soms dezelfde ruimtes in het oefencentrum met de basketbalspelers en werden huiswaarts gestuurd en in (zelf)quarantaine geplaatst.

FORMULE 1

Gisteren maakte F1-team McLaren bekend dat het zich had teruggetrokken voor de GP van Australië, die intussen volledig is afgelast. Bij een van de teamleden was het nieuwe coronavirus aangetroffen. Het zou niet gaan om rijders Carlos Sainz en Lando Norris en teambaas Andreas Seidl. Veertien mensen van de ploeg zitten in quarantaine.

