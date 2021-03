OVERZICHT Formule 1. Zo zien de nieuwe bolides eruit voor seizoen 2021

Het nieuwe F1-seizoen staat voor de deur. Morgen trekt de karavaan naar Bahrein voor de testsessies. Dat zullen de teams met deze wagens doen.

Ferrari

De SF21 moet het seizoen 2020, het slechtste sinds 1980, doen vergeten bij Scuderia Ferrari. De aerodynamica werd verbeterd en de wagen heeft een volledig nieuwe krachtbron, die volgens teambaas Mattia Binotto erg snel is op rechte stukken. Iets wat bij de bolide van vorig jaar één van de grote problemen was. De kleur van de wagen wijzigde ook licht. Het achterste deel krijgt een bordeauxrode kleur, dezelfde waarmee vorig jaar in Mugello geracet werd tijdens hun duizendste Grote Prijs en gelijkend op de eerste Ferrari-racewagen in 1947.

Williams Racing

Een nieuw management betekent ook nieuwe prioriteiten. Williams zal vooral veranderingen doorvoeren op lange termijn. Dat wil niet zeggen dat er geen verbeteringen zijn dit seizoen. De basis blijft hetzelfde. Williams deed vooral een poging het gewicht beter te verdelen over de hele wagen.

Uralkali Haas

Een nieuwe naam en nieuwe kleuren. Haas zegt dit seizoen het zwart vaarwel en schakelt over naar wit, blauw en rood. Tot zover de veranderingen want Haas legt dit jaar de focus op het model voor volgend seizoen. Dit jaar wordt er dus niets aan de wagen aangepast.

Aston Martin

Een vertrouwde naam doet weer zijn intrede op het F1-circuit. Racing Point heet nu Aston Martin. Lance Stroll bleef aan boord en krijgt gezelschap van Vettel. Ook bij Aston Martin hoef je niet te zoeken naar grote vernieuwingen. Het chassis is zo ongeveer de enige nieuwigheid.

Alpine

Er is een hoop verandert bij Alpine. Het voormalige Renault zegt zijn oude naam en kleuren vaarwel. Vanaf dit seizoen zullen ze racen in het blauw, wit en rood. Dit seizoen moeten Fernando Alonso en Esteban Ocon vooral meer regelmaat in hun resultaten zien te vinden.

Mercedes

Hamilton pakte met Mercedes 7 titels op een rij. Dit jaar doen ze een gooi naar de 8ste. Vorig jaar veranderde Mercedes de kleur van de wagen van zilvergrijs naar zwart, om zich uit te spreken tegen racisme en discriminatie. De zwarte kleur blijft ook dit jaar behouden. Binnenin blijft de wagen grotendeels dezelfde.

Red Bull Racing

Weinig nieuwigheden bij Red Bull dit seizoen. Het exemplaar waar Max Verstappen en Sergio Perez de baan mee zullen opgaan is eerder een doorgedreven versie van de vorige wagen. Stiekem hoopt Red Bull met de RB16B een eerste titel te pakken sinds 2013.

Alfa Romeo

Ook bij Alfa Romeo zijn er weinig tot geen veranderingen in vergelijking met vorig jaar. De neus van de bolide is iets smaller dan de voorgaande jaren maar is, in vergelijking met de Mercedes en Red Bull van vorig seizoen, nog steeds relatief breed.

Alpha Tauri

Alpha Tauri kan terugblikken op een sterk seizoen in 2020. Gasly en Kvyat verzamelden samen 107 punten, het hoogste aantal ooit in de teamgeschiedenis. Dit seizoen willen ze de rest van het middenveld achterlaten. De AT02 komt met een nieuwe livery en power unit.

McLaren

Het team van Lando Norris en Daniel Ricciardo was de eerste om hun bolide te tonen aan het grote publiek. De wagen oogt bijna hetzelfde als het model van vorig jaar. Dit exemplaar is dan ook een aangepaste versie van het exemplaar dat vorig seizoen gebruikt werd. De grootste nieuwigheid zit binnenin met de nieuwe power unit van Mercedes.

