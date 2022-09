OVERZICHT. Chelsea spendeert het meest, topspitsen ruilen van team en Club Brugge haalt fors uit: de strafste transfers van de (Belgische) topclubs

Vuelta Carapaz geeft zijn Vuelta kleur, Evenepoel behoudt ondanks valpartij zijn greep op de rode trui

Richard Carapaz heeft zijn Vuelta gered. De olympische kampioen zakte er de voorbije week door in het klassement, maar mocht nu vieren op Peñas Blancas voor Wilco Kelderman. Leider Remco Evenepoel kwam op 45 kilometer zonder veel erg ten val en behield op de slotklim de controle in het groepje der favorieten. Status quo dus in de top van het klassement.

1 september