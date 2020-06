OVERZICHT. Ada Hegerberg: de zoveelste kleurrijke figuur op de payroll bij Nike YP

10 juni 2020

13u58 0 Sport Ada Hegerberg tekende onlangs een langdurig contract met Nike. Naar verluidt bindt de overeenkomst de Noorse topvoetbalster, 24 intussen, minstens tien jaar aan het sportmerk. En ze is niet swoosh binnenhaalt. Ada Hegerberg tekende onlangs een langdurig contract met Nike. Naar verluidt bindt de overeenkomst de Noorse topvoetbalster, 24 intussen, minstens tien jaar aan het sportmerk. En ze is niet de eerste kleurrijke figuur die het merk met debinnenhaalt.

Hegerberg wordt zo naast onder meer Cristiano Ronaldo, LeBron James, Naomi Osaka, Serena Williams, Neymar en Kylian Mbappé een van de mondiale uithangborden van Nike. Maar naast de geciteerde namen, die bijna allemaal een haast onberispelijk imago hebben, ging het sportmerk in het verleden ook al in zee met topatleten die vroeg of laat uit de gratie vielen:

Lance Armstrong

Nike verbrak de sponsordeal met Lance Armstrong nadat die in 2012 was betrokken in een dopingschandaal. “Wegens ogenschijnlijk onoverkomelijk bewijs dat Lance Armstrong zich heeft beziggehouden met doping en Nike voor meer dan een decennium heeft misleid, hebben we tot onze teleurstelling het contract met hem moeten beëindigen”, klonk het toen in een statement. Livestrong, de stichting van Armstrong die strijdt tegen kanker, werd financieel wel verder ondersteund.

Maria Sharapova

In 2016 zag tennisster Maria Sharapova haar contract bij Nike - een deal die minstens 12,5 miljoen dollar (zo’n 11 miljoen euro) per jaar waard zou zijn geweest - tijdelijk geschorst nadat ze positief had getest op meldonium. Nadat een antidopingtribunaal later oordeelde “ze niet wist dat het product op de verboden lijst stond”, werd de deal hersteld. Opvallend ook: ‘MaSha’ was amper elf jaar toen ze haar eerste contract bij Nike tekende.

Marion Jones

Nadat ze betrapt werd op het gebruik van prestatiebevorderende middelen, schoof Nike topsprintster Marion Jones aan de kant. In oktober 2008 bekende zij voor de rechtbank dat ze zich in september 2000 dopeerde met de steroïde THG. Naar eigen zeggen realiseerde ze zich pas in november 2003 dat het om dopingproducten ging. Ze gaf ook toe dat ze in 2003 loog tegen de onderzoekers.

Justin Gatlin

Ook topsprinter Justin Gatlin werd na twee keer te zijn geschorst voor doping (tussen 2001 en 2003 en tussen 2006 en 2010) opnieuw opgevist door Nike, tot groot ongenoegen van enkele andere topsporters die bij het sportmerk onder contract stonden. “Dit hoort niet bij de normen en waarden van Nike, die ik met trots vertegenwoordig”, schreef Paula Radcliffe, gewezen wereldrecordhoudster op de marathon, toen op Twitter.

Tiger Woods

De 44-jarige Amerikaan ging de afgelopen jaren door een diep dal, op persoonlijk, fysiek en sportief vlak, nadat hij betrokken was bij een seksschandaal.Maar Nike liet de topgolfer - in tegenstelling tot andere sponsors - niet vallen. Woods, op een gegeven moment afgegleden tot de 1.199ste plaats op de wereldranglijst, bedankte voor het vertrouwen door vorig jaar de Masters te winnen.

Colin Kaepernick

Colin Kaepernick, de gewezen quarterback van de San Francisco 49ers die weigerde om nog recht te staan tijdens het spelen van de nationale hymne als stil protest tegen het politiegeweld en racisme in de VS, werd in 2018 het gezicht van de nieuwste publiciteitscampagne. Daags na de bekendmaking ervan daalde het marktaandeel van Nike met ongeveer drie procent, maar nadien werd becijferd dat Nike door de campagne zowat 43 miljoen dollar aan gratis publiciteit heeft gekregen, die overwegend neutraal tot positief was.

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO Colin Kaepernick(@ Kaepernick7) link

Oscar Pistorius

Het sponsorcontract van Oscar Pistorius werd stopgezet nadat hij ervan beschuldigd werd zijn vriendin Reeva Steenkamp te hebben vermoord. In de nasleep haalde Nike nog een pijnlijke advertentie offline. In de boodschap staat een afbeelding van de gehandicapte atleet in de startblokken, met de kop: ‘I am the bullet in the chamber’ (Ik ben de kogel in de kamer).

