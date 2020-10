Overtuigende start Lakers in NBA-finale, blessureleed bij Heat Redactie

01 oktober 2020

08u21 0 NBA De basketballers van Los Angeles Lakers hebben het eerste duel met Miami Heat in de finale van de NBA op overtuigende wijze gewonnen: 116-98. De ploeg van superster LeBron James kwam in Orlando wat moeizaam op gang, maar trok de wedstrijd na het eerste kwart naar zich toe.

“Als we deze serie willen winnen en kampioen willen worden, dan moeten we wel vanaf het begin beter spelen", zei Anthony Davis, de topscorer bij de Lakers met 34 punten. Miami Heat nam in het eerste kwart een voorsprong van 13 punten, maar daarna kwam de tegenstander uit LA op stoom. De Lakers, al zestien keer kampioen van de NBA, sloegen in het derde kwart zelfs een maximale voorsprong van 32 punten. Twee belangrijke spelers van Miami, Goran Dragic en Bam Adebayo, gingen geblesseerd van het veld. Ook Jimmy Butler moest zich met een enkelblessure laten vervangen, maar hij keerde later toch terug op de vloer.

James kwam in zijn vijftigste wedstrijd in de NBA Finals tot 25 punten, 13 rebounds en 9 assists. De 35-jarige Amerikaan werd in 2012 en 2013 kampioen met Miami Heat, in 2016 met Cleveland Cavaliers en hij jaagt nu op zijn eerste NBA-titel met de Lakers. Morgennacht (Nederlandse tijd) is het tweede duel in de best-of-sevenserie. De ploeg die vier wedstrijden wint, is kampioen. De laatste titel van de Lakers dateert van 2010. De ploeg uit LA kan Boston Celtics evenaren, dat met zeventien kampioenschappen de meest succesvolle club in de NBA is.

Voorafgaand aan de finale zei NBA-commissaris Adam Silver dat de clubs volgend seizoen waarschijnlijk weer in hun eigen stadions kunnen spelen, mogelijk zelfs met een beperkt aantal toeschouwers op de tribunes. Hij denkt dat met sneltesten te kunnen bewerkstelligen. Het huidige seizoen werd in maart stilgelegd vanwege het coronavirus en eind juli hervat in een ‘bubbel’ in Orlando, op een afgesloten deel van Disney World.

