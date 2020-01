Overnamedossier KVO: géén 'Moneyball', wél aankoop Versluys Arena? Tomas Taecke

18 januari 2020

Pacific Media Group, weldra de nieuwe hoofdaandeelhouder van KV Oostende, denkt er flink over na om de Versluys Arena over te kopen van Marc Coucke. De Amerikaanse investeringsmaatschappij van Paul Conway en Chien Lee vindt een overname van de hoofdtribune een beter plan dan maandelijks 100.000 euro huur te betalen aan Alychlo, het investeringsbedrijf van Coucke. KVO-preses Frank Dierckens hoopt zijn deal met Pacific eerstdaags af te ronden, een deal waarbij hij minstens 25 procent van de aandelen zal behouden.

Gisteren bleek dat Billy Beane, die eerder samen met Pacific Barnsley overnam, in principe geen rol zal spelen in Oostende. Anders dan in Engeland investeert hij niet mee in KVO. Tot nader order dus geen 'Moneyball' aan zee - Beane maakte naam in het baseball op basis van statistieken en data. De manager van honkbalclub Oakland Athletics is sinds 2015 adviseur bij AZ Alkmaar, maar zal zijn data-analyse voorlopig niet loslaten op KVO.