Overleeft Leye deze cinema? KV Mechelen is tijdens bewogen avond al na 18 minuten klaar met Standard

Waarna er een vijftal op het veld stapten tijdens de rust om de spelers letterlijk wakker te schudden. Ongeziene taferelen. Een dag na de ongeregeldheden in Antwerpen, was het aan een deel van de Luikse supporters om zich te misdragen. De colère stond te lezen in hun ogen.

Dat de tweede helft van de Rouches dan toch iets beter was, daar had niemand wat aan. Dragus scoorde nog in de slotfase, de Luikenaars kregen nog wat kansen. Ook omdat KV Mechelen niet meer doorduwde na de rust.

Het probleem in Luik zit dieper. Standard is een club in verval. De Luikse bestuurskamer moet in eerste instantie orde op zaken stellen. Sportief - deze kern is niet goed genoeg -, maar evenzeer extra-sportief. Voorzitter Bruno Venanzi onderhandelt met een nieuwe investeerder. De bedoeling is dat die 50% van zijn aandelen overneemt en een kapitaalsinjectie doet. De knoop wordt in principe eerstdaags doorgehakt, een akkoord is nakend.