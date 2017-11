Overheid richt nationaal platform ter bestrijding van manipulatie van sportwedstrijden op Redactie

12u23

Bron: Belga 0 Photo News / Jimmy Bolcina Ons land kent sinds vandaag een nationaal platform ter bestrijding van de manipulatie van sportwedstrijden. Op www.sportfraude.be kunnen (vermeende) gevallen van manipulatie van een sportwedstrijd worden gemeld.

"Het fenomeen van manipulatie van sportwedstrijden heeft de voorbije jaren jammer genoeg regelmatig in de belangstelling gestaan", opende Sport Vlaanderen in een persbericht. "Het heeft zich ontwikkeld tot de belangrijkste bedreiging van de integriteit van de sport. In een poging die integriteit te beschermen én dit fenomeen aan te pakken, werd een nationaal platform opgericht, waarin de federale overheid en de gemeenschappen, de onderzoeksdiensten, de kansspelregulator, de nationale loterij en de sportsector vertegenwoordigd zijn. Zo kan er een brede, geïntegreerde aanpak uitgewerkt worden om deze praktijken op te sporen, te bestrijden, te bestraffen, maar ook te voorkomen door o.a. preventie en educatie."

Dit centrale platform (www.sportfraude.be) moet de doorstroming van informatie naar de betrokken diensten vergemakkelijken. Iedereen met vermoedens van manipulatie, kan dit via deze pagina melden. De anonimiteit van de tipgevers wordt gewaarborgd.