Overal matchen achter gesloten deuren, maar niet in België: Genk schrapt 1.600 vipdiners, Anderlecht en Club annuleren persbabbels Rudy Nuyens en Kjell Doms

12 maart 2020

07u08 2 Coronavirus Tot nader order wordt er dit weekend mét publiek gevoetbald in België. De Pro League besliste gisteren dat alle wedstrijden in 1A én de finale in 1B gewoon plaatsvinden, tenzij gouverneurs of burgemeesters plaatselijk alsnog anders beslissen.

Clubs moeten veel volk in één ruimte vermijden

In België wordt zondag de slotdag van de reguliere competitie en zaterdag de terugwedstrijd van de promotiestrijd tussen OHL en Beerschot afgewerkt zoals voorzien. "We volgen de aanbevelingen van de overheid, we namen contact op met verschillende kabinetten en we vroegen om goeie raad bij experten", zegt Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League. Eén van die geraadpleegde experten is viroloog Marc Van Ranst. "De conclusie is dat evenementen buiten kunnen plaatsvinden, maar dat we moeten vermijden om binnen veel volk op een kleine ruimte te laten samenkomen." Dat kan een probleem zijn in de Belgische stadions, waar veel mensen voor en na de matchen samentroepen in kantines en receptieruimtes. Daarom herhaalt de Pro League ook zijn oproep van vorige week: "Wie ziek is, blijft vanzelfsprekend thuis." Peter Bossaert, CEO van de KBVB: "Kantines moeten gesloten blijven, maar ik denk ook aan de kleedkamers. Het is voor jongens en meisjes perfect mogelijk om zich thuis om te kleden. Na de wedstrijd raad ik iedereen ook af om samen te douchen. Ik weet dat dit een vast gebruik is, maar we moeten ons gezond verstand gebruiken.”

Genk schrapt 1.600 vipdiners

Daarbovenop lanceert de Pro League een aantal bijkomende aanbevelingen om de risico's binnen te beperken. In de mail die de Pro League verstuurde aan de clubs, worden vier concrete aanbevelingen gedaan:

- "Opteer zoveel mogelijk voor drankenstanden in openlucht."

- "Indien enkel drankenstanden binnen mogelijk zijn, voorzie dan maximale ventilatie en spreiding van mensen."

- "Vipruimtes: voorzie zoveel mogelijk ruimte tussen tafels en genodigden. Voorzie maximale ventilatie en spreiding van mensen."

- "Vermijd buffetvormen."

Racing Genk heeft alvast beslist om alle interne ruimtes van het stadion te sluiten. Dat wil zeggen dat de club zo'n 1.600 diners voor de vips schrapt. De Fanshop blijft dicht en ook de drank- en eetstanden in het stadion zullen gesloten blijven. Wel krijgt elke supporter bij het betreden van het stadion een flesje water.

Anderlecht en Club annuleren persbabbels

Of alle thuisclubs er in zullen slagen deze aanbevelingen na te komen, valt nog af te wachten. In haar nota hamert de Pro League erop dat de eerdere richtlijnen met betrekking tot de contacten tussen spelers en de media moeten worden nageleefd. De vraag wordt herhaald om een meter afstand te behouden tijdens interviews, met het oog op "de bescherming van de spelers en de clubs". Anderlecht gaat daarin nog een stap verder. De recordkampioen liet weten dat "alle interviews en mediacontacten tot nader order afgeschaft worden". Voor de wedstrijd bij STVV zal de club langs digitale weg verklaringen van Frank Vercauteren ter beschikking stellen. Ook Club Brugge neemt het zekere voor het onzekere en laat de wekelijkse persbabbel met Philippe Clement op vrijdag voor wat ze is. Genk zal zondag eveneens geen persconferentie organiseren met de coaches van Genk en KV Mechelen.

Voorstelling kalender play-offs geschrapt

Ook de Pro League zelf neemt maatregelen om contacten te vermijden. Vandaag is er een infovergadering gepland voor de clubs, maar die zal slechts in beperkte kring plaatsvinden. Als clubs met vragen zitten, kunnen ze die per mail overmaken aan de Pro League. Ook de voorstelling van de kalender voor de play-offs, die maandag met clubvertegenwoordigers én de media zou plaatsvinden in Tubeke, wordt geschrapt. De kalender zal maandagnamiddag droogweg via de digitale kanalen van de Pro League worden gepubliceerd.

Het belangrijkste nieuws voor de voetbalfan blijft dat er dit weekend mét publiek gevoetbald wordt. 'Tot nader order', want het staat provinciegouverneurs en burgemeesters vrij om strengere maatregelen uit te vaardigen dan de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad. Het is dus niet uitgesloten dat plaatselijk toch beslist wordt om geen publiek toe te laten. Bij Standard blikt men al verder vooruit: als er play-offwedstrijden zonder publiek gespeeld moeten worden, belooft de club zijn abonnees een terugbetaling.