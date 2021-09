Oud-voetballer en -trainer Urbain Braems (87) overleden: “Het soort coach dat spelers in zichzelf deed geloven”

VoetbalDe voetbalwereld is alweer in rouw: vandaag overleed Urbain Braems op 87-jarige leeftijd. Hij maakte vooral naam als trainer van SK Beveren, dat hij in 1984 naar z’n tweede en laatste landstitel leidde.

Ook al kon Urbain Braems al adelbrieven voorleggen als trainer van Cercle Brugge - met hem aan het roer promoveerde de Vereniging in 1971 naar eerste klasse - en Anderlecht - bekerwinst in 1983 en de titel in 1984 - toch wordt zijn naam vooral gelinkt aan SK Beveren, dat hij in 1978 z’n allereerste prijs schonk: de beker van België. Met een piepjonge Jean-Marie Pfaff in doel, die daar later z’n eerste Gouden Schoen voor kreeg.

“Ik herinner me nog goed hoe Urbain, die net als trainer was aangesteld en toch van Anderlecht kwam, in de grote Mercedes van de dokter naar m’n sportwinkel kwam,” herinnert Pfaff zich. “Jean-Marie, ik reken op jou om in de goal te staan dit jaar. Hij kwam mij, na een minder seizoen, moed inspreken. Dat was mijn eerste contact met hem. Hij was het soort trainer dat spelers in zichzelf deed geloven.”

Volledig scherm Braems naast Jean-Marie Pfaff. © REPORTERS

Urbain Braems zag zijn eigen spelerscarrière na een zware knieblessure op z’n 27ste abrupt afgebroken, na passages bij Racing Mechelen, Club Brugge en Daring Brussel. Als trainer kende hij meer succes, met als apotheose de titel met SK Beveren in 1984 - de Wase club is daar sindsdien niet meer in gelukt.

“Urbain was een heel veeleisende trainer maar dat leidde wel altijd ergens toe,” vervolgt Pfaff. “Je speelt zoals je traint, was zijn leus. Ongelooflijk hoe hij ons soms deed afzien. Vraag maar eens aan andere spelers of ze nog de sessies op het strand van St. Anneke herinneren (lacht). Hij maakte mij beter. ‘Als je zo blijft werken, dan word je nog een international’. Trots dat hij op me was toen ik later naar Bayern München ging. Ik heb aan veel trainers veel te danken maar zeker aan Urbain. Hij maakte ook een echte ploeg van Beveren, zonder dat hij spelers kon aankopen zoals dat tegenwoordig gaat. Hij was een man van orde en discipline, alles wat georganiseerd en gepland. Maar hij was een faire winnaar.”

Toen Standard Braems in 1989 de bons gaf, overhaalde Pfaff het bestuur van de Turkse club Trabzonspor om z’n gewezen coach een kans te geven. Dat resulteerde in bekerwinst in 1992 en het bereiken van de achtste finales van de UEFA Cup. Braems was er zo graag gezien dat Trabzon hem in 2007 zelfs tot ereburger uitriep. “Ik was koning in Trabzon maar Urbain ook,” aldus Pfaff. “En we hebben ons daar ongelooflijk geamuseerd.”

Urbain Braems laat z’n vrouw Eliane, dochter Cyntia en drie kleinkinderen achter.

Volledig scherm Urbain Braems naast Robby Rensenbrink. © Frank Eeckhout