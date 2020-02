Organisatie herhaalt: “Olympische Spelen worden niet afgelast of uitgesteld” Redactie

13 februari 2020

10u03 0 Olympische Spelen De uitbraak van het coronavirus is voor de organisatoren van de Olympische Spelen in Tokio geen reden om het toernooi af te gelasten of uit te stellen. Dat herhaalde de voorzitter van het organisatiecomité, Yoshiro Mori, na een vergadering met toplui van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

“We willen nog eens benadrukken dat we geen afgelasting of uitstel van de Spelen in Tokio overwegen”, zei Mori. “We werken samen met de nationale overheid en gaan hier op een rustige manier mee om.”

John Coates, voorzitter van de IOC-coördinatiecommissie, liet optekenen dat “alle nodige voorzorgen zullen worden genomen om de veiligheid van de atleten en de bezoekers te garanderen”.

Het coronavirus leidde al tot de afgelasting van een rist sportevenementen in China. Zo werd woensdag nog beslist de Grote Prijs Formule 1 van China, voorzien op 19 april in Shanghai, uit te stellen. Ook het WK atletiek indoor, volgende maand in Nanjing (13-15 maart), werd geschrapt, net als verschillende basket-, voetbal- en skiwedstrijden.

Het coronavirus kostte al aan ruim 1.300 mensen het leven in China. Een veelvoud is besmet. Japan kende tot dusver 28 overlijdens en ruim 200 besmettingen. De Olympische Spelen staan geprogrammeerd van 24 juli tot 9 augustus.