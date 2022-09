Opschudding in aanloop naar afscheidswedstrijd Roger Federer: klimaatactivist steekt eigen arm in brand

WK WIELRENNEN Wout van Aert en Remco Evenepoel: “Of we kunnen bevestigen dat we zullen samenwer­ken? Yes we do!”

“Jullie doen precies alsof wij moeten trouwen?” De persconferentie is halfweg: Remco Evenepoel en Wout van Aert schieten een tweede keer samen in de lach. Komen de Belgische kopmannen zondag even goed overeen op de fiets? “Laat de andere landen maar denken dat het niet zo is, wij weten beter.”

22 september