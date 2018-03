Opschudding: bokskampioen Deontay Wilder hoopt op een dode in de ring "Ik wil een dode op mijn palmares, dat wil ik echt" mvdb

31 maart 2018

23u25

Bron: Belga - AFP 1 Deontay Wilder, WBC-kampioen bij de zwaargewichten, heeft vandaag voor opschudding gezorgd. De Amerikaan hoopt naar eigen zeggen dat hij bij één van zijn kampen een tegenstander zo zwaar toetakelt dat die sterft. Zijn uitlatingen leveren hem mogelijk een sanctie op van de WBC.

"Ik wil een dode op mijn palmares, dat wil ik echt", verklaarde Wilder (32) in het radioprogramma The Breakfast Club. "Ik zeg altijd tegen de mensen dat ik de Bronze Bomber ben wanneer ik in de ring stap. En als ik daar sta, telt er niets meer."

"Alles verandert dan in mij. Ik ben niet zenuwachtig en ben niet bang. Ik voel niets voor de man die voor me staat", vervolgde de Amerikaan, nog altijd ongeslagen in veertig kampen. In het gesprek stelt Wilder dat hij er in 2016 van overtuigd was dat hij een opponent gedood had, in de kamp tegen Artur Szpilka. De Pool verloor in de negende ronde met knock-out, maar kan het nog navertellen. "Ik heb zoveel kracht. Het is makkelijk voor mij om daarin te slagen. Toen Szpilka neerging, ademde hij niet meer. Ik dacht dat ik er één (een dode) had."

WBC-voorzitter Mauricio Sulaiman reageerde al op de uitlatingen van Wilder. Hij kondigde aan dat de disciplinaire commissie van zijn federatie een procedure zal openen tegen Wilder. "Deze woorden gaan in tegen onze ethische code. Dit is niet aanvaardbaar", tweette Sulaiman.