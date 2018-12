Opnieuw een prijs voor Nina Derwael (18): turnster verkozen tot Sportvrouw van het Jaar 2018: “Geen woorden voor” TLB

22 december 2018

21u24

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 24 Turnster Nina Derwael (18) is na haar uitzonderlijk 2018 verkozen tot Sportvrouw van het Jaar. Dat raakte zonet bekend op het Sportgala in Brussel. De Limburgse schreef begin november sportgeschiedenis door als eerste Belgische turnster wereldkampioene te worden. Derwael werd verkozen voor meerkampster Nafi Thiam, de winnares van vorig jaar, en basketbalspeelster Emma Meesseman.

Het is voor Derwael al de vierde onderscheiding dit najaar, na de Vlaamse Reus (een trofee van de Vlaamse sportpers), het Vlaams Sportjuweel (een prijs van de Vlaamse gemeenschap) en de Nationale Trofee voor Sportverdienste. Haar palmares van het jaar 2018 is dan ook indrukwekkend.

Derwael schitterde op het wereldkampioenschap in Doha, waar ze historisch goud pakte aan de brug met ongelijke leggers. Ze schreef zo geschiedenis door België een eerste gouden medaille ooit te bezorgen op een WK gymnastiek. Derwael werd er ook vierde allround én op de balk. De Limburgse won eerder op het jaar ook al Europees goud op de brug en zilver op de balk.

Haar indrukwekkende prestaties leveren Derwael dus ook de titel van Sportvrouw van het Jaar op. Ze werd uiteindelijk met een ruime voorsprong verkozen. Derwael kreeg 1.212 stemmen, Thiam 950 en Emma Meesseman 440 stuks. Zeilster Emma Plasschaert (383 punten) en tennisster Elise Mertens (284 punten) vervolledigden de top vijf.

Het Sportgala wordt georganiseerd door Sportspress.be, de beroepsorganisatie van Belgische sportjournalisten. Ingrid Berghmans en Kim Clijsters wonnen de onderscheiding elk acht keer. De eerste winnares van de prijs (in 1975) was zwemster Carine Verbauwen.

Derwael: “Ik heb er geen woorden voor”

“Het was een ongelooflijk jaar”, verklaarde Nina Derwael. “Super dat ik deze trofee mag ontvangen. Ik besef nog niet goed wat me allemaal overkomt, ik heb er geen woorden voor. Heel leuk, maar de jongste weken waren ook heel vermoeiend.” Derwael is dan ook aan vakantie toe. “Ik kan nu een weekje rusten en terugblikken op het voorbije jaar. Daarna hervat ik de trainingen en trek ik op stage om 2019 voor te bereiden. Volgend jaar is het hoofddoel collectief: met het Belgische team willen een ticket voor de Olympische Spelen versieren.”

De volledige erelijst:

1975 Carine Verbauwen (zwemmen)

1976 Anne-Marie Pira (atletiek)

1977 Anne-Marie Pira (atletiek)

1978 Carine Verbauwen (zwemmen)

1979 Carine Verbauwen (zwemmen)

1980 Ingrid Berghmans (judo)

1981 Annie Lambrechts (rolschaatsen)

1982 Ingrid Berghmans (judo)

1983 Ingrid Berghmans (judo)

1984 Ingrid Berghmans (judo)

1985 Ingrid Berghmans (judo)

1986 Ingrid Berghmans (judo)

1987 Ingrid Lempereur (zwemmen)

1988 Ingrid Berghmans (judo)

1989 Ingrid Berghmans (judo)

1990 Sabine Appelmans (tennis)

1991 Sabine Appelmans (tennis)

1992 Annelies Bredael (roeien)

1993 Gella Vandecaveye (judo)

1994 Brigitte Becue (zwemmen)

1995 Brigitte Becue (zwemmen)

1996 Ulla Werbrouck (judo)

1997 Gella Vandecaveye (judo)

1998 Dominique Van Roost (tennis)

1999 Kim Clijsters (tennis)

2000 Kim Clijsters (tennis)

2001 Kim Clijsters (tennis)

2002 Kim Clijsters (tennis)

2003 Justine Henin-Hardenne (tennis)

2004 Justine Henin-Hardenne (tennis)

2005 Kim Clijsters (tennis)

2006 Justine Henin-Hardenne (tennis)

2007 Justine Henin (tennis)

2008 Tia Hellebaut (atletiek)

2009 Kim Clijsters (tennis)

2010 Kim Clijsters (tennis)

2011 Kim Clijsters (tennis)

2012 Evi Van Acker (zeilen)

2013 Kirsten Flipkens (tennis)

2014 Nafissatou Thiam (atletiek)

2015 Delfine Persoon (boksen)

2016 Nafissatou Thiam (atletiek)

2017 Nafissatou Thiam (atletiek)

2018 Nina Derwael (turnen)