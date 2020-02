Bingoal Gesponsorde inhoud Opnieuw 4 Rode Duivels in de Champions League-finale? 14 Belgen mogen nog dromen! Aangeboden door Bingoal

10 februari 2020

13u00 7

Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Divock Origi en Simon Mignolet. Op het wedstrijdblad van de Champions League-finale in Madrid vorig jaar, prijkten de namen van maar liefst vier Rode Duivels!

Hoeveel landgenoten in 2020 de eindstrijd in Istanbul zullen bereiken? Time will tell. Over exaxt één week begint de knock-outfase en nog 14 internationals maken kans op de beker met de grote oren. De loting was de Belgische voetbalfans alvast gunstig gezind, want in élk van de acht matchen kan er minstens één Rode Duivel in actie komen. En in drie duels staan er bovendien zelfs één of meerdere Belgen tegenover elkaar:

1) Real Madrid – Manchester City

Ofwel Thibaut Courtois en Eden Hazard versus Kevin De Bruyne. Los Blancos wonnen de CL tussen 2016 en 2018 liefst drie keer op een rij en lijken dit seizoen goed op weg om voor het eerst sinds 2017 nog eens de Spaanse titel te pakken. Defensief staat het goed. Met dank aan Courtois. Hij is de laatste maanden geweldig op dreef, laat clean sheet na clean sheet optekenen en haalt zijn hoogste niveau sinds z’n komst naar Bernabeu. Hazard daarentegen wacht nog steeds op zijn eerste speelminuten sinds Thomas Meunier hem van het veld trapte. Dat is intussen al 77(!) dagen geleden. Met een Hazard zonder wedstrijdritme zien we het somber in voor Real.

Man City en coach Pep Guardiola hebben in de Premier League niks meer te winnen, want Liverpool telt een straatlengte voorsprong. The Citizens kunnen zich dus volledig focussen op het kampioenenbal. In de groepsfase werd Man City nauwelijks getest. KDB hoefde zijn wondersloffen nog niet aan te trekken. De Bruyne gaf amper één assist in vier duels, terwijl hij dit seizoen in de Premier League als aangever of afwerker al betrokken was bij 22(!) goals. Pep rekent erop dat zijn sterspeler ontploft in de knock-outfase.

2) Dortmund – Paris Saint Germain

Ofwel Axel Witsel en Thorgan Hazard versus Thomas Meunier. Ofwel de terugkeer van Thomas Tuchel naar BVB. Ofwel Erling Braut Haaland versus Killian Mbappé. Aan vedetten en verhaallijnen geen gebrek in deze dubbele confrontatie. Maar laat ons wel wezen: de druk ligt bij de Parijzenaars: PSG werd de vorige twee seizoenen telkens uitgeschakeld in de 1/8e finales. In 2018 was Real Madrid te sterk, vorig seizoen ging PSG er onverwacht uit tegen Man United. Een mokerslag.

Dit seizoen incasseerden Meunier -einde contract, maar intussen toch weer basisspeler- en zijn maats nog maar 2 tegendoelpunten op het kampioenenbal. Het heeft daarmee de beste defensie, al bleken Club Brugge en Galatasaray geen waardemeter. Maar de offensieve weelde indachtig, met naast Mbappé ook nog Neymar, Icardi, Di Maria én Cavani, moet PSG altijd doorstoten. Akkoord, ook Dortmund scoort tegenwoordig aan de lopende band. Liefst 20 keer in de laatste vijf Bundesliga-duels, vooral met dank aan Haaland die 7 keer raak trof. Thorgan zal het door de komst van de jonge Noor iets vaker als supersub moeten doen, vrezen we. Maar BVB slikt ook veel te makkelijk tegendoelpunten. Controleur Witsel -sinds kort trouwens Belgisch recordhouder wat betreft het aantal gespeelde CL-matchen (52)- is zeker van een basisplaats en moet het schip proberen drijvende houden. Maar hij weet ook dat de Parijzenaars intussen al 20 matchen(!) niet meer hebben verloren.

3) Atlético Madrid – Liverpool

Ofwel Yannick Carrasco versus Divock Origi. Op papier een voorspelbare achtste finale, want iedereen acht Liverpool torenhoog favoriet. Met reden uiteraard. CL-titelverdediger Liverpool draait een fantastisch seizoen. De Reds hebben 73 op 75 in de Premier League en kunnen in theorie al de titel pakken begin maart. Liverpool wordt zo misschien de vroegste kampioen ooit.

Origi was vorig jaar de allereerste Belg die de Champions League kon winnen en daarbij zelf ook effectief speelminuten maakte. Sterker nog, ‘Deadly Divock’ zorgde voor het delirium met de beslissende 2-0. Zo werd hij pas de tweede Belg die kon scoren in de Champions League-finale. Grappig genoeg was ene… Carrasco diegene die het hem bij Atlético Madrid voordeed in 2016, in de verloren finale tegen stadsgenoot Real. Origi kreeg dit seizoen nog maar 1 basisplaats in de Champions League en scoorde nog niet. Carrasco is al lang blij dat hij eindelijk weer op het hoogste niveau kan voetballen. En door de waslijst offensieve geblesseerden bij Atléti zal Simeone ongetwijfeld rekenen op Carrasco’s creativiteit. Maar Liverpool uitschakelen? Muy Difícil.

4) De andere Belgen:

• Dries Mertens: heeft dit seizoen evenveel gescoord in 5 CL-matchen als in 17 wedstrijden in de Serie A: 5 keer. Mertens is ook nog op recordjacht, want hij wil topschutter aller tijden worden in Napels en heeft daar nog 3 treffers voor nodig. Dat record scherper zetten tegen Barça? Het zou de prestatie alleen nog maar straffer maken!

• Timothy Castagne: terug na een knieblessure. De laatste weken weer voluit aan het trainen na een periode van inactiviteit. Zijn attractieve Atalanta scoorde al 61 keer in de Serie A, meer dan de verzamelde concurrentie. Als CL-debutant is Atalanta alsnog doorgestoten na een dramatische 0 op 9. Valencia is maar beter op z’n hoede.

• Michy Batshuayi: zit in lastige papieren. Nog geen enkele basisplaats en slechts één keer gescoord in de Premier League. Ook amper één -weliswaar heel belangrijke- goal in de Champions League, want goed voor 0-1 winst bij Ajax. Maar tegen ‘Boem Boem Bayern’, goed voor 24 treffers én de beste aanval in de groepsfase, zijn Batsman & co vermoedelijk kansloos.

• Jason Denayer: en een lamentabel Lyon. De Fransen hebben de op twee na beste defensie en de op twee na beste aanval in de Ligue 1. Maar ze verloren ook al acht keer en zijn pas 8e in de stand. Denayer is basisspeler, maar speelde zijn aanvoerdersband kwijt bij de aanstelling van nieuwe coach Rudi Garcia. In pricipe wordt Lyon de speelbal van Cristiano Ronaldo’s Juventus.

• Toby Alderweireld en Jan Vertonghen: dromen van twee op een rij. De CL-finale van vorig seizoen was een grote verrassing. Winst zat er niet in en de groepsfase was nu met onder meer een 2-7 nederlaag tegen Bayern niet echt hoopgevend. Maar Mourinho nam over van Pochettino en het surplus aan ervaring van ‘The Special One’ kan de doorslag geven tegen het relatief onervaren RB Leipzig van de jonge Nagelsmann.

