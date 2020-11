Operatie voor Elias Cobbaut

Buitenlands voetbal Nederland­se regering laat proef met 1.500 supporters in voetbalsta­di­ons toe

13 november Het kabinet in Nederland heeft toestemming gegeven voor een proef waarbij weer maximaal 1500 fans naar binnen mogen in een voetbalstadion. De bezoekers, die vooraf worden getest op corona, worden verdeeld over diverse 'bubbels'. In iedere bubbel wordt een bepaalde maatregel uitgetest om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zoals het gebruik van mondkapjes en wel of niet juichen.