Openbaar dronken en dansend tussen halfnaakte vrouwen: feestvideo's van Juventus-icoon Nedved gaan viraal

Pavel Nedved (50) bevindt zich op sociale media in een storm van kritiek door twee virale video’s. In de ene danst de ex-winnaar van de Gouden Bal tussen drie halfnaakte vrouwen. De Tsjech houdt de borsten van de voorste dame in de rij stevig vast. Op andere beelden is te zien hoe de huidige vicevoorzitter van Juventus aangeschoten over straat lijkt te waggelen. Enkel de achterkant van de openbaar dronken persoon komt in beeld, dus het is het niet zeker of het wel echt om Nedved gaat. De haardos van de strompelende man lijkt alleszins enorm op het iconische Nedved-kapsel. Bekijk hierboven de virale beelden.