Exclusief voor abonnees

Op spoed met Roos Vormer: “Ons kleinste vriendje ligt voor de zoveelste keer in het ziekenhuis”

Op Spoed | Met Roos Vormer

Roos Vormer

09 mei 2020

10u33

7

Roos America is spoedarts in het AZ Maria Middelares in Gent, echtgenote van Club Brugge-aanvoerder Ruud Vormer en mama van drie kindjes. Speciaal voor ‘Het Laatste Nieuws’ doet ze op gezette tijdstippen haar verhaal over het coronavirus. Vandaag vertelt ze over de opname van haar zoontje William in het ziekenhuis.