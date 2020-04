Ook zo kan je blijven sporten: triallegende maakt van z’n huis één grote speeltuin AV

10 april 2020

12u38 1 Sport De liefde voor sport kan groot zijn, ook in quarantaine. Bij wereldkampioen trial Antoni ‘Toni’ Bou gaat het zelfs zo ver dat hij die sport beoefent... in zijn huis.

Ook Spanje is zwaar getroffen door het coronavirus en dus moet Bou, net als vele anderen, op zoek naar alternatieve trainingsvormen. In een ludiek, maar tegelijk indrukwekkend filmpje dat hij op zijn YouTube-kanaal plaatste, is te zien hoe hij zijn huis gebruikt om zijn skills te trainen. Tanden poetsen, z’n kleren uitkiezen of een koffie drinken vanop z’n motor: ‘t is een koud kunstje voor Bou. Daarna begint het echte werk. Jumpend over barkrukken, via de muur z’n evenwicht bewaren, om doodgewoon vanuit stilstand een meter omhoog te gaan om z’n vehikel vast te zetten. Het is geen enkel probleem voor de Spanjaard.

Toni Bou is al sinds 2007 wereldkampioen trial, zowel indoor als outdoor. Met vierentwintig titels op zijn naam is de 33-jarige Spanjaard de meeste succesvolle trialrijder in de geschiedenis van de sport.