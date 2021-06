Ook Sporting wil Nmecha, maar Anderlecht behoudt goede kans

Lukas Nmecha wil trouwens pas na het EK U21 een beslissing nemen over zijn toekomst. Morgenavond speelt Nmecha de halve finale met Duitsland tegen Nederland. In de kwartfinale tegen Denemarken was hij trefzeker.

Afgelopen seizoen ontpopte City-huurling Nmecha zich tot een sleutelspeler bij Anderlecht. Hij scoorde liefst achttien keer. Het spreekt dan ook voor zich dat RSCA de spits wil houden, dat moet via een definitieve transfer, de onderhandelingen lopen. De Duitser is een verlengd verblijf genegen, want hij is gelukkig bij Anderlecht, maar het valt af te wachten of dat financieel haalbaar is en of hij zich niet laat verleiden door een club met een aantrekkelijker Europees ticket. Anderlecht komt uit in de voorrondes van de Conference League.