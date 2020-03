Ook Roland Garros in gevaar Redactie

17 maart 2020

07u00 1 Tennis Geen damestennis tot 2 mei. Dat besliste de WTA gisteren omwille van de coronacrisis. Madrid en Rome zijn dan de enige toernooien die overblijven voor Roland Garros. Gezien de huidige toestand lijkt zelfs dat (zeer) optimistisch.

Met Bernard Tomic werd afgelopen weekend ook voor het eerst een (redelijk) bekende tennisspeler getroffen door het coronavirus. De Australische ex-nummer zeventien van de wereld ging in Miami in zelfisolatie nadat hij alle symptomen van het coronavirus vertoonde. "Ik moet nog getest worden, maar ik ben kortademig en mijn immuunsysteem lijkt verzwakt", liet de 27-jarige Tomic weten. Hij had het virus naar eigen zeggen opgepikt terwijl hij vorige week van het Mexicaanse Monterrey terug naar Miami reisde. Ook Yaroslava Shvedova werd in Kazachstan veertien dagen in quarantaine geplaatst nadat ze de terugvlucht van Indian Wells via Moskou naar huis gedeeld had met een virusdrager. Shvedova zal wel tijd hebben om te recupereren.

Amper voorbereiding op gravel

Gisteren besliste de WTA immers dat ze de hervatting van de tour alweer met een week uitstelt. Ook de toernooien van Stuttgart (27 april), Praag en Istanbul zijn nu dus al geannuleerd. Ten vroegste op 2 mei wil het damescircuit hernemen. Dat zou dan moeten gebeuren in Madrid of de week erna in Rome. Maar gezien de huidige situatie in beide plaatsen lijkt het quasi onmogelijk dat er ook daadwerkelijk getennist gaat worden. Volgende week komt de WTA alvast met een volgende update over het Europese gravelseizoen. Roland Garros (24 mei) wacht ondertussen bang af, maar de kans dat het tweede grandslamtoernooi van het jaar ook gaat plaatsvinden, lijkt alsmaar kleiner te worden. "Het gaat zeer nipt worden", wist WTA-baas Steve Simon enkele dagen geleden al. Zo'n groot evenement heeft tijd nodig qua organisatie en haalt bovendien een derde van zijn 200 miljoen euro aan inkomsten uit de ticketverkoop. Een toernooi zonder publiek zal dus enkel als ultieme noodoplossing opgevoerd worden. Het zou ook bizar zijn dat spelers zonder iets van een gravelvoorbereiding meteen in Parijs zouden moeten aantreden.

Op naar het grasseizoen dan maar? Engeland loopt qua besmettingsgraad evenwel nog wat achter op Europa en zal dus pas later de piek te verduren krijgen. Wimbledon (29 juni) liet al weten dat ze liever zouden annuleren dan zonder publiek te spelen en dat ze over een verzekering beschikken die alle tickethouders zou kunnen terugbetalen.