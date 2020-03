Ook Parijs-Nice gaat door: risico op coronavirus klein omdat er weinig mensen langs parcours staan MG

03 maart 2020

11u49 3 Wielrennen De Franse minister van Sport Roxanne Maracineanu zet het licht op groen voor Parijs-Nice. “We stellen voor om Parijs-Nice gewoon te handhaven”, zegt ze in een mededeling. “Het gaat weliswaar om een internationale manifestatie, maar alle deelnemende teams zijn getest.”

De race creëert weinig risico op het coronavirus omdat volgens Maracineanu weinig mensen langs het parcours staan. Ook Nice, waar de wedstrijd arriveert, is geen probleem. “We verwachten niet meer dan 3.000 mensen in Nice. Bovendien voert het parcours niet door risicogebieden in Frankrijk.”

Volgens de minister van Sport behouden de plaatselijke prefecten en burgemeesters de volle bevoegdheid om strengere maatregelen af te kondigen, als ze dat nodig vinden.

Italiaanse koersen gevrijwaard

Gisteren raakte bekend dat ook de Strade Bianche (7 maart), Tirreno-Adriatico (11-17 maart) en Milaan-Sanremo (21 maart) voorlopig plaatsvinden zoals gepland. De voorbije dagen klonken geruchten dat de wedstrijd dit jaar niet zou doorgaan door het coronavirus. In Italië loopt het aantal besmette personen met corona immers dag na dag op en vooral in het noorden zijn er veel gevallen, al verspreidt het virus zich stilaan over het land. Ook achter Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo stonden nog vraagtekens. De situatie in Italië wordt de komende dagen wel op voet opgevolgd.