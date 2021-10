Ook onrust in het peloton na RSZ-hervorming: “We gaan geen toppers meer kunnen halen”

De voetbalwereld wacht bang af, maar ook in de koers houden ze de adem in. Wat betekent de komende RSZ-hervorming voor de Belgische wielerteams? “We gaan geen toppers meer kunnen halen.”

De kogel is door de kerk: er komt een RSZ-hervorming aan in de sport. Welke gevolgen zal die hebben voor de Belgische wielerploegen? De sociale bijdragen zullen stijgen, maar hoe fel? Het is afwachten tot de concrete maatregelen bekend worden gemaakt, maar één ding staat volgens John Lelangue vast. “Onze concurrentiepositie zal erop achteruit gaan”, zegt de CEO van Lotto-Soudal. “We zullen één van de weinige landen zijn zonder specifieke steunmaatregelen voor de sport.”

In het wielrennen liggen de gemiddelde lonen een stuk lager dan in het voetbal, dus mogelijk zal ook het aantal atleten dat wordt getroffen lager liggen, maar de hoogste lonen in het wielrennen zullen niet buiten schot blijven. De toppers dus. “Zij zullen voor ons duurder worden dan voor buitenlandse ploegen”, zegt Lelangue. “Als ze evenveel willen verdienen als vandaag, zullen wij ze meer moeten betalen. In het buitenland geldt dat niet. Ik vrees dat we minder toppers zullen kunnen halen.”

Volledig scherm De Belgen, of beter: zijn renners die in België wonen, zullen wellicht niet kunnen ontsnappen aan de strengere regels. © Photo News

Luxemburg

Bij Deceuninck-Quick.Step, die andere grote Belgische ploeg, wil manager Patrick Lefevere voorlopig niet reageren. “We willen eerst de details kennen”, zegt hij. Dat zijn ploeg onder een Belgische licentie vaart, maar de maatschappelijke zetel in Luxemburg heeft, kan er ook mee te maken hebben. Normaal gelden voor zijn ploeg andere wetten dan voor bijvoorbeeld Lotto-Soudal, Intermarché-Wanty Gobert, Alpecin-Fenix en Sport Vlaanderen-Baloise. Al is daar onduidelijkheid over. De Belgen, of beter: zijn renners die in België wonen, zullen wellicht niet kunnen ontsnappen aan de strengere regels.

“Er heerst nog veel onduidelijkheid over wat precies de gevolgen gaan zijn”, zegt wielermakelaar Dries Smets. “Ik heb al heel wat ongeruste telefoontjes van renners gekregen, maar we moeten geduld hebben.”

Fransen achterna

De vrees bestaat dat de Belgische renners in een situatie zullen terecht komen vergelijkbaar met hun Franse collega’s. Zij zijn minder populair op de internationale markt omdat Frankrijk op dit moment het enige West-Europese land is zonder gunstregime voor topsporters.

De Belgische wielerbond probeert de ploegen zo goed mogelijk bij te staan. “We gaan alle teams die profs in dienst hebben begin november uitnodigen in Tubeke voor een informatieronde”, zegt Nathalie Clauwaert, algemeen directeur van Belgian Cycling. “We volgen dit dossier van heel nabij op. We hebben voortdurend contact met de andere sportfederaties en volgende week is er overleg met de politieke instanties.”

Bij de bond is er niet alleen schrik voor de concurrentiepositie van de ploegen wat betreft de toppers, ze willen er ook over waken dat de kleinere coureurs niet de dupe worden. Hoewel zij financieel minde bedreigd worden, bestaat de vrees dat de ploegen net in die categorie zullen snoeien om met dat budget hun toppers te kunnen houden. “Dit is een dossier dat onze hele sport aangaat”, zegt Clauwaert. “We blijven optimistisch, maar kijken uit naar de concrete invulling van de hervorming.”

