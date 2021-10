Ook Lukaku’s makelaar wacht met bang hartje op scan: “Maar dankzij eigen kinesist thuis keert hij sneller terug”

Champions LeagueHet is wachten op het verdict. Romelu Lukaku (28) mankte gisteren na een stevige tackle naar de kant. Een scan vandaag of morgen zal moeten aantonen of de enkelligamenten beschadigd zijn. Ook Lukaku’s makelaar Federico Pastorello weet nog niets meer, maar stelt bij Sky Sports wel dat ‘Big Rom’ er dankzij z’n eigen kinesist vroeger zal staan. “Én sterker. Dat ben ik zeker.”

“Ik was erg bezorgd. Lukaku is een speler die altijd wil spelen, niet iemand die een scène maakt wanneer het niet nodig is. Dat hij minuten lang bleef liggen bewees dat het ernstig was”, vertelt Pastorello aan Sky Sports. Of en eventueel hoe hard de ligamenten in de enkel beschadigd zijn, weet ook de makelaar nog niet. “We wachten op dit moment op de onderzoeken. Dan weten we meer. Maar Lukaku zal sterker terugkeren. Dat weet ik zeker.”

Pastorello kan perfect inschatten hoe Lukaku zich nu voelt. “Natuurlijk was hij erg ontgoocheld. Iedereen zag dat hij een goede eerste 20 minuten speelde. Ik ben er honderd procent zeker van dat - mocht hij niet zijn uitgevallen - zou hebben gescoord.”

Volledig scherm Federico Pastorello en Romelu Lukaku in 2019. © Instagram

Een voordeel: Romelu kan rekenen op zijn eigen fysiotherapeut. “Hij heeft inderdaad zijn eigen kinesist thuis waarmee hij elke avond bijzonder hard werkt. Eender welk datum wordt geplakt op zijn terugkeer - hij zal hoe dan ook vroeger terugkeren.”

Volle gewicht op rechtervoet

Big Rom plofte gisteravond in de Champions Leaguematch tegen Malmö tegen de grond. Hij schreeuwde het uit. Met de hand sloeg hij op de grasmat. Lukaku wist meteen dat het ernstig was. De pijn was niet te harden. De herhaling maakte duidelijk waarom. Na een stevige tackle van Malmö-verdediger Nielsen in de zestien bleef zijn rechtervoet steken onder de bil van de Deen. Diens volle gewicht erop - een grotere impact dan die van Palhinha op het enkelgewricht van De Bruyne op het EK tegen Portugal. De dokter van Chelsea controleerde de stabiliteit van zijn enkel. Lukaku schudde van ‘neen’. De kinesist wreef met zijn wonderspons nog eens over de buitenkant. Lukaku schudde opnieuw het hoofd. In afwachting van zijn vervanging pikkelde hij nog even voort - Jorginho zette de strafschop die Lukaku had afgedwongen om.

Volledig scherm © AFP

Onder luid applaus mankte Lukaku naar de kant. Niet de ovatie die hij had verwacht, zo ergens na twintig minuten. Hij maakte een kruisteken. Er volgde aan de zijlijn kort overleg met coach Thomas Tuchel. Veel woorden werden er niet gewisseld. Lukaku vertelde zijn coach dat hij zijn enkel zwaar had verstuikt. Met het nodige ongemak nam hij de trapjes aan de spelerstunnel, maar hij deed het op eigen kracht, zonder ondersteuning. De zwaarste enkelblessure leek het niet, maar een scan zal vandaag of vrijdag moeten uitmaken of er effectief ligamentschade is. En hoe lang hij effectief aan de kant staat. Sowieso komt een periode van inactiviteit ongelegen. Zes matchen zonder goals worden er zeven. Dat gaat mee in zijn stats.

Volledig scherm © AFP

Stevig gestel

Op het blessure-cv van Lukaku op het allerhoogste niveau staan er geen vijftien lijnen. Stevig gestel. Tegenover 620 wedstrijden in dertien seizoenen als prof staan er zo’n 165 dagen van inactiviteit en 25 gemiste matchen door serieuze kwetsuren. Voor een speler met zijn gestel een goed palmares. Weinig spierblessures, niet te veel structurele schade. Zijn langste periode aan de zijlijn bedroeg een maand: bij Everton door ligamentschade aan de enkel, bij Man United door een gescheurde hamstring.

Volledig scherm © Photo News

Tuchel zag tot overmaat van ramp ook Timo Werner, zijn tweede spits, voor rust met een hamstringletsel uitvallen. De kans is groot dat hij tegen Norwich dit weekend moet improviseren. De kans dat Lukaku zelfs bij geringe schade tijdig fit raakt, is klein. Ze zullen hem niet riskeren. De Rode Duivels komen pas half november samen voor de laatste WK-kwalificatie-interlands.

Chelsea won met 4-0 na goals van Christensen, Jorginho (2x) en Havertz.

Bekijk ook. Mulder en Degryse over Lukaku: “Duidelijke blessure, maar hoe erg?”

Beluister ook de Champions League-aflevering van HLN Sportcast:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.