Ook in beroep zes maanden cel, jaar rijverbod en 6.150 euro boete voor profvoetballer Yassine El Ghanassy adv

23 november 2018

15u41

Bron: belga 0 Profvoetballer Yassine El Ghanassy (28) is ook in beroep veroordeeld tot zes maanden effectieve gevangenisstraf. De correctionele rechtbank volgde het vonnis van de politierechter en legde ook opnieuw een jaar rijverbod en 6.150 euro boete op.

In juli 2016 werd El Ghanassy met zijn Porsche 911 Carrera geflitst aan 57 kilometer per uur in de bebouwde kom. De toenmalige speler van KV Oostende betaalde zijn minnelijke schikking niet, waardoor de zaak bij het parket terechtkwam. Zo kwam aan het licht dat de voetballer op dat ogenblik nog een rijverbod had en zelfs zijn rijexamens nog moest afleggen om zijn rijbewijs terug te kunnen krijgen.

Van de politierechter kreeg de profvoetballer voor die feiten zes maanden effectieve celstraf, een jaar rijverbod en 6.150 euro boete. "Die gevangenisstraf is ruimschoots overdreven, hij is alles samen al zwaar genoeg gestraft", pleitte meester Brecht Maus in beroep. De verdediging legde ook uit dat de veroordelingen grote gevolgen hadden voor de reputatie van de flankaanvaller. "Als je zijn naam googelt, kom je steevast uit bij zijn veroordelingen, niet bij mooie acties of doelpunten. Hij wordt verketterd in de reacties op sociale media."

De verdediging benadrukte dat El Ghanassy de klik heeft gemaakt en zijn imago wil opkrikken. Voortaan zullen dagvaardingen ook naar het kantoor van zijn advocaat gestuurd worden, om nieuwe verstekveroordelingen te vermijden. Op 18 september werd de speler van het Saoedische Al-Raed bij verstek immers zelfs tot een jaar effectieve celstraf veroordeeld. Ook in die zaak werd ondertussen beroep aangetekend. In totaal liep de ex-Rode Duivel al meer dan 15 veroordelingen op voor verkeersinbreuken.