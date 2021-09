Ook deel twee van ‘Kimback’ geen succes: wisselvallige Clijsters in drie sets onderuit tegen dubbelpartner Mertens

De Kimback, deel twee. Meer dan een jaar na haar laatste wedstrijd, op 2 september 2020 op de US Open tegen de Russische Alexandrova, zagen we Kim Clijsters eindelijk weer op een tenniscourt. Tegenstander in Chicago: de Taiwanese Hsieh Su-wei (WTA-97). Geen onbekende, want ze is op dit moment de vaste dubbelpartner van Elise Mertens. Samen won het duo eerder dit seizoen Wimbledon.